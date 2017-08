WEDNESDAY AUG. 9, 2017



LOST….BLACK AND PINK BACK PACK…IF FOUND PLEASE CALL…..308-464-0070

LF…OLD LINCOLN LOGS…NEED 1-2 SETS…CALL 760-4350

GA…MISC REDWOOD OFF A DECK…VARIOUS SIZES….760-7713…PLEASE CALL OVER THE NOON HOUR OR LEAVE MSG

FS…1-QUEEN TICKET…2-RUBBER CHECK TICKETS…$7 EACH….763-1778

FS..1976 PLYMOUTH VOLORE…V8…43K MILES…READY TO DRIVE…NEW TIRES…NEW BATTERY….762-4052

LF…DEMO DERBY CAR….760-8268

LF…SOMEONE TO MAKE A SMALL WEDDING CAKE…NEED BY AUG. 19…..763-1671

FS…2 GLASS TOP END TABLES WITH MATCHING LAMPS…$30…NICE WOOD BURNING STOVE WITH AX…SLEDGE AND 2 WEDGES…$50….763-8968

LF…WOOD GUN CABINET WITH GLASS DOORS…..760-0908

LF… TOMATOS….762-1241

FS..1998 DODGE STRATUS….$250….760-4793

LF…GOOD USED SEWING MACHINE…308-458-7544

FS…MOWER/MOTORCYCLE LIFT…$150…..GOOD AIR COMPRESSOR…$150….MTD RIDING MOWER…$400….762-4411….760-4552

FS…NEW HITCH AND RECEIVER…REDUCED TO $95….SET OF GOOD, HEAVY DUTY CAR RAMPS…$50….760-0076

FS…KOHLER 5K GENERATOR…WORKS GOOD…$300….760-8372

FS…PORTABLE DISHWASHER..WORKS GOOD…$50……COMPUTER ARMIORE…$40……..MASSAGE TABLE..$60……MASSAGE CHAIR WITH PROGRAMABLE FEATURES…$50…..760-4455

GA…GRAY OTTOMAN……..LF…INFO ON FRUIT TRUCKS….FS..KING SIZE FLANNEL SHEET SETS….760-1122

LF…INFO ON CHEVY VAN PARKED BETWEEN TEAM AND HIGHLAND PARK PLEASE CALL 762-2072

LF…INFO ON PAINTING HOUSE NUMBERS ON CURBS… 762-4205