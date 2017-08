WEDNESDAY AUG. 23, 2017

LF….MEDIUM ECLIPSE T-SHIRT…WOULD TRADE A SMALL…762-1646 ASK FOR KAREN

GA…HAVE LOTS OF LARGE ZUCHINNI….COME AND TAKE IT IN THE BACKYARD BY BACK GATE….623 MISSISSIPPI

GA…FULL FLAT OF UNOPENED HAMBERGER BUNS…30+ BUNS….WILL DELIVER…762-6613

HA…26TH TO DEB AND RON

FS…LG SIDE BY SIDE REFRIG/FREEZER…WATER AND ICE DESPENSER NOT WORKING…760-2408

HB…SHELLY

FS…1990 FORD F150 ECONOLINE VAN….LANDMARK CONVERSION STYLE….31+K ORIGINAL MILES…NEW BATT…STORED INSIDE…BLUE COLOR…ASKING $2500….760-3606–TOM

GA…HAVE A LOT OF IRIS BLUBS…LAVENDER COLOR…COME AND GET SOME AT RABENS THURS….487-5210

HB…AUSTIN–TUESDAY……..LF…GOOD CONDITION…COUCH…LOVESEAT OR RECLINER….308-458-7555

HB..BY LOLA

FS…QUEEN SEALY WATERBED IN WALNUT FRAME……NICE TABLE AND CHAIRS……2-ANTIQUE CHAIRS……458-7759

FS…4- NU VS ARK ST TICKETS..SEPT. 2…ALL TOGETHER….FACE VALUE..$75 EACH…760-0555 LEAVE MSG

LF…HUSKER TICKETS….CALL 308-765-0682

FS…TABLE AND CHAIRS…..2-DRESSERS….22″ SAMSUNG FLAT SCREEN TV AND LOTS OF MISC HOUSEHOLD ITEMS….760-3092

FS…HIGH CHAIR….PACK AND PLAY PLAYPEN…762-5689

LF…4″ DROP AXLE FOR A 6 BOLT HUB…3500 LB…TO FIT A MID 80’S TRAILER…..760-5304

FS…32″ ALUM STORM DOOR….READY TO USE….760-2830

HB…KALIN