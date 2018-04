WEDNESDAY APRIL 4, 2018

HB…ANTONIO HENRY…KNOWN AS HANK..”JERRY GARCIA”

FS…2006 CHEV SLIVERDADO…1 TON…EX CAB..8′ BOX…4X4…TOW PKG…GOOD TIRES….LOTS OF WORK DONE….REDUCED TO $3900…FS…1982 HONDA NIGHTHAWK 620 MOTORCYCLE…$990…OR BEST OFFER….308-430-3284

LF…SAMSUNG GALAXY S8 PHONE…IN GOOD CONDITION…760-4898

FS…32″ REFRIG…$80….BRING YOUR OWN CART DOLLY TO BRING OUT OF BASEMENT……..FS…GOOD WORKING MAYTAG WASHER AND DRYER…$150 FOR THE SET……WOOD HIGH CHAIR….$20….605-890-2368 IN ALLIANCE

LF….GOOD WORKING DESK LAMP AND MAGNIFIYING GLASS…..762-3172