WEDNESDAY APRIL 26, 2017

FS…NORITAKE CHINA…PLACE SETTING FOR 15 WITH SALAD PLATES…BOWLS… DINNER PLATES…ETC…MAKE OFFER ON THE SET…CALL FOR INFO…762-6127

GA…BEFF LIVER…HEART…TONGUE….308-360-0859 JUST SOUTH OF HAY SPRINGS

FS…INTERNET TABLET….MOUNTAIN BIKE…BOTH GOOD CONDITION…LF…A SMALL TRAILER TO PULL BEHIND A RIDING MOWER…..629-1143 OR 763-9488

LF…COMMERICAL STYLE PLATE WARMER FOR THE GOOD SAM KITCHEN…CALL MATT AT 763-8096

LF…GRAYCO STYLE PACK AND PLAY- PLAYPEN AND BABY TOYS FOR 6 MONTH OLD CHILD..LIGHT UP TOYS ARE BEST…..760-7911

FS…2-GLASS TOP MATCHING END TABLES WITH LAMPS…$40…..NICE WOOD BURNING STOVE WITH AX..SLEDGE AND 4 WEDGES…$100….GAS KITCHEN STOVE AND REFRIG…$100 EACH….629-1516

KAB…TEAMMATES WALK WILL BE SAT…BEGINNING AT 10 AM AT BURKHOLDER….CAN WALK OR RUN IF WEATHER PERMITS…OTHERWISE THINGS WILL GO ON INSIDE…BRING PAINT AND PAINT BRUSHES TO PAINT TRASH BBLS

FS…LARGE BLUE RECLINER CHAIR…$500 OR BEST OFFER….COUCH…$35……BOOKSHELF…$10….762-5930

FS..ROCKWELL MITRE SAW…10″…$40….760-5040

FS…LIGHT DUTY 2…WHEEL TRAILER…760-3727

FS…OLDER DOUBLE AXEL CAMPER…$100…NOT USEABLE CONDITION…COULD BE MADE INTO A FLAT BED….629-1516