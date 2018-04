WEDNESDAY APRIL 25, 2018

FS…SOLID OAK GRANDFATHER CLOCK….VERY TALL…16 HAMMER AND PLAYS BEAUTIFUL MUSIC….LIKE NEW….CALL FOR INFO…..760-4353

FS…2 ROOMS FOR COOL DEADWOOD NIGHTS….WITH PARKING PASS…IN BULLOCK HOTEL….AUG. 23-24-25….760-6412

FS…LARGE BLUE RECLINER….$500 OR BEST OFFER….COUCH…$35….LOOKING FOR ANY ODD JOBS….762-5930

FS…3-4 YR OLD LAPTOP COMPUTER…INTEL I-3…6 GBT RAM…GOOD CONDITION…629-7526