WEDNESDAY APRIL 19, 2017



FS…27″ COLOR TV…OLDER MODEL…$15…..LOOKING FOR A RECORDING OF HBO MOVIE “HENRIETA LAKS”…ON SAT……762-8555

HB…MARINA FROM MOM…THE WHOLE HEE HAW GANG!!

HB…JUDY….”BUBBA”

LOST….FROM 6TH AND NIOBRARA…..LARGE ORANGE /WHTE MALE CAT…VERY FRIENDLY…….LOST…EXTENSION LADDER OUT OF PICKUP COULD BE ALONG MADISON ROAD…10TH STREET OR AROUND TOWN…CALL 763-1110

HB…MICHAEL.. “BUBBA”…FROM GRANDMA AND GRANDPA

LF…GOOD CONDITION COUCH AND OR LOVESEAT…308-458-7127

LARGE INDOOR GARAGE SALE….119 W 3RD…NEXT TO MASONIC TEMPLE…ADDING NEW ITEMS…POWER TOOLS….2 STEREO’S AND A 20 GAL. FISH AQUARIUM….OPEN AFTERNOONS…1:30 – 5:30 PM

FS…2 POP UP HUNTING BLINDS…LIKE NEW…WITH STAKES..ETC…$25 EACH OR $40 FOR BOTH……NEW IN THE BOX…BLACK AND DECKER 8″ TABLE SAW…NEVER USED…$100……NEW..”DUKE” LETTER JACKET…SIZE LARGE..$30….762-6640

FS…CRAFTSMAN POWER MOWER WITH HONDA MOTOR AND BAG…NOT RUNNING…$20…..FS…4-235 -15″ TIRES…3 GOOD..1-OK..$75 FOR ALL…..MISC COLLECTIBLES….OLDER DR. PEPPER POP MACHINE….RUNS GOOD $350….CALL FOR INFO…760-9311

FS…MARINE BATTERY…1 YR OLD….$100…760-1959

FS…GLASS TOP END TABLES WITH MATCHING LAMPS…$40 FOR ALL…..WOOD BURNING STOVE WITH AX, SLEDGE AND 4 WEDGES….$100 FOR ALL…629-1516

FS…1988 PONTIAC FIEROS…$2500 FOR BOTH…..760-6089

LF…GOOD WORKING TREADMILL…760-1122