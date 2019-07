UNMC announces dean’s list for spring 2019

The University of Nebraska Medical Center has announced its spring 2019 dean’s list for students enrolled in nursing, dentistry, pharmacy and the allied health professions of magnetic resonance imaging, medical laboratory science and radiography.

To qualify for the dean’s list, nursing and the allied health students must be enrolled for 12 or more hours during the semester and have a grade point average of 3.75 or above. To qualify for the pharmacy dean’s list, students must place in the top 20 percent of their class and maintain a grade point average of 3.5 or above. College of Dentistry students must be in the top 10 percent of their class for the semester.

The following is a list of students, their hometowns and the colleges in which they are enrolled.

College of Nursing Kearney Division

Arapahoe — Alyssa Downey

Arnold — Racheal Daigger

Columbus — Lindsay Potthoff

Cozad — Payden Knudsen

Franklin — Tristan Bruce

Hastings — Morgan Parr

Kearney — Ross Huxoll, Marissa Kaczanowski, Miriam Nikkila, Kaylee Reed, Annastazia Stofer

Kimball — Hailey Keller

McCook — Riley Kotschwar

Newcastle — Larissa Attema

Omaha — Caitlin Rerucha, Samuel Stoltenberg

Papillion — Jasye Morrison

Scotia — Michelle Bruha

Shelton — Josephine Terry

Sidney — Sara Von Seggern

College of Nursing Northern Division (Norfolk)

Atkinson — Kenady Stanton

Battle Creek — Nicholas Klug

Columbus — Abigail Beiermann

Hartington — Monica Arens

Niobrara — Hannah Stark

Norfolk — Michaela O’Brien, Alicia Preister, Lacy Lawson, Andrea Steffen

O’Neill — Tami Jo Marcellus

Pender — Shelby Roth

Plattsmouth — Taylor Fink

Seward — McKayla Toovey

Wayne — Shawntel Wacker

Freeman, SD — Taylor Johnson

College of Nursing Lincoln Division

Ainsworth — Shea Sinsel

Ashland — Hailey Pollard

Auburn — Alexis Nee

Beaver Crossing — Margaret Webb

Bellevue — Cassandra Treu

Chadron — Alida Johnson

Clearwater — Sierra Schroeder

David City — James Witter, III

Dunning — Cassidy Hafer

Elkhorn — Kathleen Todd, Lauren Weber

Fremont — Emily Callaway, Kinzie Lorence

Greenwood — Serena Rohrbough

Gretna — Joshua Gasper

Hastings — Brooke Bonifas, Elizabeth Clark, Kierstin Curtis, Claire Theisen

Hazard — Clarissa Owens

Kearney — Alexa Neill, Elizabeth Thorn

Lawrence — Audrey Cooper

Lincoln — Kaylyn Beiermann, Madison Egger, Ashli Glosser, Spencer Glynn, Quinn Grealish, Kessy Hergenrader, Danielle Krauel, Alexandra Lee, Emily Parks, Mariclaire Prill, Carly Sheppard, Jeanette Siewert, Bhan Tiap

Norfolk — Allison Broekemeier, Michaela Vrbicky

North Platte — Johnna Gifford, Taylor Johnson

Ogallala — Jenna Paloucek

Omaha — Olivia Behle, Danielle Galloway, Audrey Gregan, Elizabeth Hale, Grace Herrmann, Bianca Lowe, Emma Ourada, Morgan Peterson, Jamie Rosenthal, Nora Schuele, Rachel Speckmann, Rachel Tolbert, Kelcey Wetterberg

Osceola — Lori Peterson

Overton — Alexandra Carlson

Seward — Breanna Pekarek

Sutherland — Joslyn Burke, Malinda Foster

Sutton — Sydney Griess

Valley — Julissa Bakken

Wilber — Wendi Haufle

York — Taylor Kadavy, Lora Splain

Littleton, CO — Shelby Zurla

Windsor, CO — Emma Lang

Overland Park, KS — Alexa Dolesh

Rose Hill, KS — Jessica Strawn

Sioux Falls, SD — Torrey Eirinberg

Southlake, TX — Cheylee Weigel

College of Nursing Omaha Division

Elkhorn — Makenzie Smith

Fremont — Jordan Ruskamp

Grand Island — Laura Lowry, Ashley Moseley, Mallory Woods

Gretna — Hannah Brandon

Hastings — Brenna Schroer

Hebron — Madison Jones

LaVista — Caitlin Vacanti

Norfolk — Madison Buettner, Molly Deichmann

North Platte — Jaclyn Paloucek

Omaha — Matthew Birnbaum, Gabriela Aguilar-Perez, Dawn Broer, Emily Dennis, Courtney Erixon, Alexandra Gaius-Anyaegbu, Sarswati Joshi, Olivia Keilig, Katherine Kruse, Samantha Scott, Scott Ruf, Whitney McCoy, Gina Metzler, Andrew Pryor, Christina Reynolds, Ryan Sharp

Papillion — Jacquelynn Edwards, Stephanie Guerrero, Lindsay Ivener, Michael Kluver, Leah VanVoorhis

Roca — Sarah Klostermeyer

Tekamah — Taylor McLaughlin

Surprise, AZ — Sierra Wolf

Dublin, GA — Margaret Zamora

Carroll, IA — Emily Stanzyk

Spirit Lake, IA — Boelter,Kaylee

College of Nursing West Nebraska Division (Scottsbluff)

Alliance — Shayleen Behm, Alyssa Clark, Kennedy Cyza

Bayard — Shelby Dickson, Amy Long

Bridgeport — Cherry Cooper, Sydney Faessler, Brittany Norman, Melissa Torres

Chadron — Jasmine McLain, Alaina Riesen

Elkhorn — Emily Simpson

Gordon — Kylee Giles

Hyannis — Shantel Lurz

Lincoln — Sophia LaPorta

Mitchell — Paula Markowski, Derrick Perkins

Nelson — Cherokee Frahm-Thayer

North Platte — Christina Yoshida

Petersburg — Jenny Beckman

Scottsbluff — Becky Jo Adams, Anna Peterson, Kendall Rothenberg

Chino Hills, CA — Heather Bartsch

Fort Collins, CO — Daniel West

Littleton, CO — Dyllin Wegner

El Paso, TX — Megan Wilderman

Colville, WA — Helen Nelson

Casper, WY — Karah George

Green River, WY — Richard Reinard

Jay Em, WY — Nichole Smith

Torrington, WY — Molly Bloodgood

College of Pharmacy

Ashland — Madeline Volk

Beatrice — Kelsie Post

Bellevue — Kealy Ecklund

Blair — Madeline Blaha, Alyxandra Folkers

Broken Bow — Andrew Flint

Cook — Laura Dieckgrafe

Elkhorn — Hannah Milenkovich

Gothenburg — Kaylee Todd

Hastings — Brittany Trausch

Hickman — Bridget Bucher

Lincoln — Ashley Bogus, Madeleine Koenig

Omaha — Rachel Ballard, Amy Brown, John Glass, Kristen Grimaldi, Mahreen Haq, Teresa Lewis

Papillion — Brady Caverzagie

Springfield — Molly Kohlbek

Wakefield — Samantha Bierbower

Winside — Brittany Janke

Walnut, IA — Minden Huntrods

Firth, ID — David Holm

Overland Park, KS — Shailendra Selvaraj

Aberdeen, SD — Marysa Wilson

Salem, SD — Erin Eickman

Oakville, Ontario, Canada — Dianne Osiemo

Foshan China — Yufei Shi

Hubei China — Feiyang Ding

Jiangxi Province, China — Ken Chen

Macau, China — Cheng Ieng Wong

Shijiazhuang City, China — Jiayu Cui

Weifang, China — Anlin Wang

Wuxi, China — Jiajun Qian

Lam Dong, Vietnam — Ngan Hoang

College of Dentistry

Dentistry

Alma — Mariah Heft

Cozad — Amanda German

Kearney — Jordan Ingersoll, Hannah Loseke

Lincoln — Samantha Nelson

Omaha — Holly Hild, Jai Mediratta, Mary O’Brien

Polk — Chancy Hanquist

Stanton — Dasirae Sieh

Tecumseh — Shelby Blum

Littleton, CO — Mary Pollmiller

Sioux Falls, SD — Allie Koth

Arlington, WA — Jason Jurca

Shaoxing, China — Yike Li

Dental Hygiene

Brainard — Emily Jo Reimer

Lincoln — Yahia Al Sarhani

Omaha — Elizabeth Shavlik

Papillion — Kristen Rodgers

College of Allied Health Professions

Medical Laboratory Science

Bennington — Tyler Housh

Chapman — Jamie Smith Hernandez

Emerson — Sidney Trenhaile

Omaha — Aaron Gilman

Radiography

Auburn — Cierra Wynn

Bellevue — Georgianna Diley

Bennington — Alexis Farris

Cozad — Erika Smith

Elm Creek — Monica Meier

Genoa — Taylor Sutton

Kearney — Carlos Andrade, Hope Dillman, Ileana Gonzalez, Bailey Sokolowski,

Omaha — Carissa Carlin, Kayla Earl, Gabriella Marco, Erin Shannon, Hayley Schanou, Radiel Cardentey-Uranga, Katherine White

Papillion — Michaela McClellen, Kathryn Scanlan

Randolph — Katelyn Backhaus

Sterling — Hannah Jasa

Syracuse — Logan Teten

Verdigre — Alisa Hrbek

Radiation Therapy

Omaha — Demi Anderson