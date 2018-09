TUESDAY SEPT. 4, 2018

LF….LICENSE PLATES….AUTO AND MOTORCYCLE….402-670-1769

FS…2014 NISAN MAXIMA…55K MILES…GREAT CONDITION…$11,000 CALL FOR INFO…..760-0733

LF…2 TICKETS TO NU VS COLORADO……760-5641

FS…MISC CRAFTSMAN AND SNAP ON TOOLS…SOCKETS…SNAP ON SPECIAL SOCKETS….MISC WRENCHES…ETC…$60 FOR ALL…..VINTAGE CLASSIC CAR TIRES FROM 1974….GOOD FOR A 70’S SHOW CAR…GR 78-15 GOODYEARS…SET OF 4…$100……MISC FRAMED ITEMS AND COLLECTIBLES…..CALL FOR INFO….760-9311 AFTER 1 PM

SENIOR CENTER….BALANCE CLASSES STARTING MON AND FRIDAY AT 10 AM…..TUES. CARD PARTY 1 PM……WED. CROCHET CLASS…10 AM…BINGO 12:30 WED……THURS. LINE DANCING AT 1O AM AND 3 PM…..FRIDAY COFFEE…10 AM……….SATURDAY MAGNIFICANT…AT HOLY ROSARY AT LYCEYUM….9-NOON…..762-1368 OR 760-3070

GA….PLECOSTIMUS FISH (ALGE EATER)..APPROX. 5″….NEEDS A GOOD HOME…..FS…ROUTER FOR HOME COMPUTER /CABLE AND SAT. TV…..308-339-0957–IN ALLIANCE

WATCH FOR DELAYS ON HIWAY 2 EAST…….LF…12″ HIGH X 12′ LONG–TRAILER HOUSE FRAMES….TRAILER HOME TONGUE….760-1396

HB….TYLER-MON…XAIVER-WED

FS…LOVESEAT RECLINER….BEST BRAND…GREEN MATERIAL…GOOD CONDITION…5′ LONG…$100……..FS…11-FLOATING, GOOSE DECOYS..$65 FOR ALL……762-9280

FS…BROWN RECLINER….$100…….WWII BOOKS….762-5930

FS…2003 FORD 350 VAN….RUNS GOOD…$2000…SEE AT 710 YELLOWSTONE…..762-2072

LOST…SUNGLASSES….POSSIBILY AT DOLLAR GENERAL ON FLACK AVE….PLEASE CALL 762-3162 IF FOUND

HB…BY LOLA

VIAERO….301 E 3RD…763-1111….2 LINES $90….ASK ABOUT FREE PHONES…CHECK SPECIALS ON PHONES…TABLETS…ETC….GREAT TIME TO SWITCH…M-F..8-6…SAT 9-4

FS…LOTS OF MISC ITEMS….LOTS OF PET ITEMS….BEDS…MATTS…..HOUSEHOLD ITEMS….CHADRON FRIENDS OF PETS….CALL 308-432-3883….LEAVE MSG

FS…OLDER BUFFET….ENTERTAINMENT CENTER…WALL SHELVES…..CALL TONY…..IN CHADRON….402-943-6547

HAVE A 1985 DELTA 88….TRADE FOR A CHEV. PICKUP……LF…ODD JOBS OF ANY KIND…..308-629-7043