TUESDAY SEPT. 25, 2018

FS…1980 BRONCO….$400….RUNS GOOD…762-2002 OR 760-8221

BLOEDORN LUMBER CO

HAVE 2 BAGS OF APPLES…COME AND TAKE WHAT YOU WANT….HANGING ON THE EAST FENCE…1 MILE WEST ON OTOE ROAD

FS…2003 FORD 350 VAN……2 WHEEL FLAT BED TRAILER….MAKE OFFERS….762-2072

FS…14″ TIRE ON A CHEV. RIM…P195-75-14…GOOD FOR A SPARE……PICNIC TABLE…$50……762-8092

THANKS TO ALL WHO HELPED AT DOBBYS FALL FESTIVAL….PROCEEDS TO RAISE THE ROOF PROJECT……..FS…2-OLDER STYLE BIKES….1-SMALL GIRLS BIKE…WITH SOLID TIRES……1-LADIES….GOOD CONDITION WITH COMFORTABLE SEAT…..760-2194 LEAVE MSG

HB….CHERRY……..FS…1998 CHEV LUMINA…$500…..LF…NOT WORKING FLAT SCREEN TV’S…..762-4723 AFTER 5 PM

LF….GLASS BLOCKS….8″ X 8″ X 3.5″….NEED 6 OR SO….763-8348

FS…GRAYCO PLAY AND PACK PLAYPEN…NEW IN BOX…$30…..FISHER PRICE BOUNCE AND PLAY…$25….KING SIZE BED…$100…MISS ME BRAND PURSE…$30…..NEW BIB OVERALLS…$20……TWIN BED…$60…..308-458-7760

HB…CHERRY

FS….MISC. THROW PILLOWS……NEW COCA COLA TELEPHONE….NICE WOOL INDIAN BLANKET…….308-458-7519

FS…GEORGE FORMAN ELECT GRILL…$15……..DISH SATELITE SYSTEM…$20….DVD PLAYER-LIKE NEW…$15……NEW HARD LINE HOME PHONE…$30….763-1954

LF…BNSF LADIES CLOTHES….SWEATSHIRTS….HOODIES…ETC….760-4353

FS….MCDON MODEL 1900….PULL TYPE WINDROWER…25’….ALL COMPLETE..READY TO USE…….FS…SM. SQUARE ALFALFA BALES…3RD CUT…308-430-1322..CALL OR TEXT

FS…BROWN ROCKER/RECLINER…$100……MISC WWII BOOKS…CALL FOR INFO….762-5930

HB….ISIAH…”PUNKIN HEAD”……..HB…CHERRY

FS…2001 MAZDA MINI VAN…169K MILES…$1000…760-4611

LF….PET CARRIER….MEDIUM TO LARGE SIZE……760-5040

LF….12″ TRAILER HOUSE FRAME…NEED 2 PIECES..10′ LONG….760-1396

LF…PINT SIZE CANNING JARS…COULD TRADE QUARTS……GA…LARGE 3 DRAWER, METAL FILE CABINET…….762-6090

FA…1994 FORD EXPLORER….NEEDS MOTOR WORK…MAKE OFFERS….CALL FOR INFO….763-9456

FS…NICE GLASS TOP COMPUTER DESK WITH CHAIR…$50…..VCR AND COMPUTER MONITOR…$10 EACH…..308-458-7410—CAN TEXT PICTURES

HB…CHERRY

HB…ISIAH

HB…ISIAH–15TH

YARD SALE….407 SNYDER PLACE…TODAY ONLY….TV…RUGS…CLOTHES NOW UNTIL ?