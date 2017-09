TUESDAY SEPT. 19, 2017

FS…PINK CELL PHONE COVER…MAKE OFFERS……TILE CUTTER FOR 16″ TILE…$30 OBO……..LF…GOOD WORKING WASHER AND DRYER…760-4010

LF….LICENSE PLATES…..AUTO AND MOTORCYCLE…SPORTS CARDS FROM THE 50’S AND 60’S……402-670-1769

LF…RANCH WORK IN SCOTTSBLUFF…TORRINGTON OR KIMBALL AREA OR ANY DAY WORK….760-9548

FS…CHARBROIL 2 BURNER BBQ GRILL WITH COVER…$100…..AM/FM PIONEER STEREO RECEIVER…$50……LG WINDOW AC…$100……MEN’S SHEEPSKIN COAT…SIZE 40 REG…$100….762-1182

FS…2 NU VS RUTGERS TICKETS…THIS SAT…762-4902

FS…YARD SPORT UTV WITH SNOW PLOW….WITH DUMP BOX…NEW TIRES….RUNS GOOD…$1800….762-7217 OR SEE AT 808 NIOBRARA

FS…4- GREEN TREATED 1 X 4″ S….10′ NEW…$4 EACH….1-4′ X 8′ PRIVACY LATTACE…$30…..762-1320

GA… REFRIG……COME AND GET IT….NEED TO LOAD YOURSELF…CALL BRUCE…760-3499

LF….SKIRTING FOR AROUND A TRAILER HOME….308-279-2108

GA…LARGE STACK OF NAT. GEOGRAPHIC MAGIZINES FROM THE 1970’S AND AMERICAN HERITAGE ENCYCLOPHIDIA’S FROM THE 1950’S…CALL 762-1168

FS…JEWEL LADIES COMPOUND BOW……MISSION MENACE LADIES BOW…..HORNADAY RELOADING PRESS……760-1005

FS…2 TICKETS TO NU VS RUTGERS…THIS SAT…..760-1231

HB….CHIP–FROM MOM AND DAD………FS…46″ FLAT SCREEN TV…$35 ALSO 32″ LG FLAT SCREEN TV…$50…CALL AFTER 4 PM..762-4723

BRUCE FURNITURE…..CELEBRATING 40 YRS IN ALLIANCE WITH GREAT SPECIALS…WATCH FOR THE FLYER…STOP AND REGISTER FOR A RUBY NECKLACE…LAZY BOY AND QUEEN MATT SET AND GIFT CARDS…DRAWING WILL BE SEPT. 30….SALE PRICES THROUGHOUT

GA….2-BULLDOG PRIDE CAR WINDOW FLAGS….SEE DON AT COVER JONES MOTOR CO

GA..DOUBLE PANE SLIDING WINDOWS WITH SCREENS.. OUT OF A MOTOR HOME…HAVE 4…GOOD CONDITION……760-1275

LARGE HOUSEHOLD SALE…724 CHEYENNE…ALL WEEK…EVERYTHING MUST GO…MAKE OFFERS

HB…ODEN

HB…CHIP…FROM GRANDPA