TUESDAY SEPT. 12, 2017

TUESDAY SEPT. 12, 2107



LF…LICENSE PLATES….AUTO AND MOTORCYCLE…SPORTS CARDS…..402-670-1769

FS…SAMSUNG 50″ FLAT SCREEN TV….WORKS GOOD…$650….762-7586 OR 760-5044

PILLARS FOR PARK FUNDRAISER AT PIZZA HUT…BUFFETT…WED…5:30 – 8 PM

FS…LIFT CHAIR…WITH BATTERY BACK UP…WORKS GOOD…FROM A NON SMOKING HOME…$175…..OVERSIZE BATH TUB….$50…760-9663

FS…DODGE MOTORHOME WITHOUT TITLE…$500….308-279-2108

LF…QUART SIZE CANNING JARS WITH OR WITHOUT LIDS….308-629-7514

FS…2 TICKETS TO NU VS NORTHERN ILL.. .SAT. SEPT. 16….FACE VALUE…760-4366

FS…QUART JARS….SEE AT 615 MISSISSIPPI….760-3570

FS…1979 CORVETTE…RUNS GOOD…EXCELLENT CONDITION….CALL FOR INFO…308-225-2101 IN ANGORA…..FS..10′ CATTLE PANELS….760-4158

THANKS TO LOLA…EAGLES CLUB…FOR TABLE AND CHAIRS DONATIONS….GIVE AWAY… A BUNCH OF BOXES…GOOD FOR MOVING OR STORAGE…IN BACK OF ZESTO

FS…MISC LAWN MOWERS…..GOOD 14″ TIRES….763-1550-HAY SPRINGS

LF…LARGE CHEMICAL/FERTILIZER TOTES……760-1396

LF…WILD PLUMS…..FS..PACK AND PLAY PLAYPEN…. 762-5689

HB…CAMI FROM FAMILY

FS….NEW IN THE BOX…HORNADAY RELOADING PRESS….LADIES COMPOUND BOW…ALL SET AND READY TO GO WITH ARROWS AND CASE….MISSION MENACE COMPOUND BOW…IN PINK CAMO….760-1005

FS…HITCH AND RECEIVER…REDUCED TO $95…..GA..LOTS OF CHERRY TOMATOS….760-0076