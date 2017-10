TUESDAY OCT. 24, 2017

FS…1988 CHEV. NOVA HATCHBACK…$1200…763-9116

FS…VINTAGE ROYAL SAFARI TYPEWRITER…$50……10″ CRAFTSMAN TABLE SAW…LIKE NEW….$150…..762-6909

FS…LIKE NEW BLACK ONYX EAR RINGS…$20…..WHITE SIZE XL LADIES WINTER COAT WITH HOOD…$25…..6 MISC LADIES NEW SHIRTS…SIZE XXL – XXL…$3…..LF…ODD JOBS OF ANY KIND…..760-1207– DIANE

FS…NEW LINOEULEM PIECE…12′ X 11’8″…ASKING $100…760-2575

FS…PS-1 WILL SELL OR TRADE FOR XBOX 360…..LF…RIDING MOWER…..LF…BLUE HEELER DOG…CALL FOR INFO….308-279-2108

GA…RECLINER….GOOD CONDITION…NEEDS CLEANED….IN DRIVEWAY AT 1624 COUNTRYSIDE LANE…COME AND TAKE IT

FS…SOLID OAK WOOD DESK….42″ X 27″ WITH SINGLE CENTER DRAWER…MAKE OFFERS….762-4583

LF…LICENSE PLATES….CAR OR MOTORCYCLE….402-670-1769

FS…ALUM AND VINYL DOUBLE PANE WINDOW…36.5″ X 35 1/4″…..ASKING $50 OR MAKE AN OFFER….760-5976

FS…MOTORCYCLE/MOWER LIFT….AIR COMPRESSOR…MTD RIDING MOWER…..12.5″ DELTA PLANER….JIG FOR TABLE SAW….MENS DIAMOND RING…..2-$100 AMAZON GIFT CARDS…762-4411…760-4552

LF…OLD NEWSPAPERS… PACKING MATERIAL OR BUBBLE WRAP…..FS…WINGBACK CHAIR…..4 DRAWER CHEST…BOOKCASE…METAL SHELVES…SET OF DOUBLE DOORS…CAN SEND PICTURES…CALL FOR INFO….762-1320

FS…CERAMIC BASKET….MAKE OFFER…..COMPUTER DESK CHAIR…LIGHTWEIGHT COMPUTER DESK CHAIR….LADIES BOMBER JACKET…..HORSE BLANKET–TEAL COLOR…MADE IN INDIA….OLDER PICTURE OF A COVERED WAGON–LIMITED EDITION….XL MENS GOLF SHIRTS….FROM CABELAS…COVER JONES…GOV. OFFICE…308-458-7519

LF…OLD VW VAN OR PICKUP FROM THE 50’S OR 60’S….ANY CONDITION WILL OFFER FINDERS FEE….620-910-7257

FS…35″ RCA OLDER TV…..SMALL ENTERTAINMENT CENTER…CORNER STYLE COMPUTER DESK…$10 EACH……GA…ADMIRAL CONSOLE STEREO WITH TURNTABLE AND AM/FM…..COME AND TAKE IT….762-3816

FS…1994 CHEV CAVALIER CONVERTIBLE…RUNS GOOD…MAKE OFFERS CALL FOR INFO….762-2072

LF..SAMSUNG TV..NOT WORKING IS BEST….762-4723 AFTER 4 PM

GA…40″ HAIER BRAND TV….TAKES A SHORT TIME TO COME ON…BUT OTHERWISE WORKS GOOD….762-9280

FS…OLDER GUARDIAN STATE BANK BAG…458-7519

FS…3 HALLOWEEN COSTUMES…..KIDS SMALL DRAGON, NEW IN BOX……DARK ANGEL FITS UP TO SIZE 16……MEDIUM SIZE NINJA….308-629-7514

UNITED METHODIST CHURCH WILL TAKE GOOD USED ..BLANKETS COATS…HATS…GLOVES…ETC…DROP OFF AT 704 BOX BUTTE FOR THE REST OF THE WEEK