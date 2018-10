TUESDAY OCT. 2, 2108

TUESDAY OCT. 2, 2018

LF…LICENSE PLATES….CAR OR MOTORCYCLE….402-670-1769

FS…COCA COLA DISC PHONE…..ANTLER STYLE CHANDLIER…..LOOKING FOR ITEMS STOLEN FROM STORAGE UNITS….CONTACT APD….308-458-7519

FS…HAMPSTER WITH FOOD AND TOYS…$25….LF…BABY SITTING JOBS AND HOUSE TO RENT IN HEMINGFORD OR SCOTTBLUFF….308-629-7514

FS…BLACK FUTON WITH MATTRESS…..NEW KING SIZE BED WITH COMFORTOR..SHEETS…SHAMS… PILLOW CASES…..LF…ODD JOBS OF ANY KIND…..308- 458-7678

BLOEDORN LUMBER…..FINAL WEEK OF SALE FLYER ENDS OCT. 14….BEN MOORE PAINTS….CUSTOM KITCHENS…RENTAL DEPT.

LOST….YELLOW HEADPHONE RADIO….LEFT AT RIFLE RANGE…1 WEEK AGO….IF FOUND CALL….762-4290

LF…SOMEONE DO INTERIOR PAINTING…..NEED TO PAINT PANELING…PREFER REFERENCES…..762-3709

LF…TOMATOS…..308-629-7514

LF…CAMPING OR MILITARY STYLE COT……760-5543

LF….NEED SOME FILL DIRT…TO FILL HOLES IN A YARD……LEAVE MSG…760-5014

FS…1975 CHEV. VAN-FORMER AMBULANCE…$400….CALL FOR INFO….763-8968

FS…HOMEMADE SALSA…SW…MILD…HOT..HOTTER…762-3816

GA…5 GALLONS OF CONCORD GRAPES…GREAT FOR JELLY OR WINE….762-2704