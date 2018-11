TUESDAY NOV. 6, 2018

FS…ELECTRIC SNOW SHOVEL….760-5155…SEE AT 919 EMERSON

HB…BRENDA….GOOD LUCK GIRLS!!

FS…VIDEO DISKS AND PLAYER….OVER 200 MOVIES AND PLAYER WAS WORKING….$50 FOR ALL……661-433-2206-HEMINGFORD

LF…LICENSE PLATES….CAR AND MOTORCYCLE….402-670-1769

FS…STORM DOOR…32″ X 80″…GOOD CONDITION…..FS…SAMSUNG GALAXY S4….VERIZON…4 G….WORKS GOOD….WITH CHARGER…$100….762-1182

LF…OLD TREES TO CUT FOR FIREWOOD….ALLIANCE AND HEMINGFORD AREA….762-8446

FS…5 PACKS OF RAV- O – VAC…312 HEARING AID BATTERIES….$10….760-2358

LF…SMALL BREED.. YORKIE OR CHIHUAHUA DOG….PREFER FEMALE…..760-5328

FS…DOG KENNEL FOR A MEDIUM SIZE DOG…$25-$30……GA…2 BOXES OF ENCYCLOPHIDIA’S…….760-7680

MISC GARAGE SALE LFFTOVERS….CHRISTMAS AND HOUSEHOLD ITEMS…1409 BOISE IN THE DRIVEWAY…COME AND TAKE WHAT YOU WANT

FS…4- NU VS ILLINOIS TICKETS….762-5010

BLOEDORN LUMBER…..READY FOR WINTER…SNOW BLOWERS…SHOVELS…ICE MELT…IN STOCK AND READY…WATCH SALE FLYER FOR 30% ON BEN MOORE PAINTS….NEW ITEMS ARRIVING EVERYDAY….NEW MILWAUKEE TOOLS…WATCH FOR BLACK FRIDAY SAVINGS

HB…SAGE…FROM GRANDPA BILL AND FAMILY

FS…6-NU VS ILLINOIS TICKETS…ALL TOGETHER….760-6821

FS…ACOUSTIC GUITAR FROM THE 70’S…VERY GOOD CONDITION…..FS…APPROX 9 SILVER DOLLARS…PEACE -MORGAN AND EISENHOWERS….762-3766-KEEP TRYING

LF….PART TIME WORK OF ANY KIND……308-763-1954