TUESDAY NOV. 27, 2018

FS…KITCHEN TABLE WITH 6 CHAIRS & LEAF…$30…..OLD STYLE MIRROR WITH VANITY…$50…….12- JEWELRY BOXES…WOOD AND TIN…$10-$20 CALL FOR INFO…..762-2887

HB…BILLI….FROM GRANDPA MIKE

HB…BETTY…..CONGRATS TO BAILEY

FS…LOTS OF MISC SPEAKERS….VARIOUS SIZES…STYLTUESDAY NOV. 27, 2018ES…VARIOUS PRICES…..FS…NEW CARPET WITH PAD….LOTS OF MISC HOUSEHOLD….308-778-6260

LF…LICENSE PLATES….AUTO AND MOTORCYCLE…..402-670-1769

FS…SIDE BY SIDE REFRIG…WITH WATER AND ICE DISPENER….36″ WIDE…$100….COME AND GET IT…..760-1693

FS…LOTS OF MISC. READERS DIGEST BOXED LP RECORD SETS AND SINGLE LP’S….MAKE OFFERS…..763-9167

HA…42ND TO DICK AND BONNIE

HB…BY LOLA

LF…HELP WITH KNITTING….CALL 308-760-6451

FS…WOOD CABINET WITH 4 SHELVES WITH 2 GLASS DOORS ON THE FRONT….CALL FOR INFO…..760-4353

BLOEDORN LUMBER…..GIFT SPECIALS IN STOCK NOW….TOOLS….SMOKERS…FIRE PITS…SHOP VACS…ICE MELT…SNOW BLOWERS…TURKEY ROASTERS… CROCK POTS…….CAN ORDER ITEMS TOO!!

FS…MILLER 190 AMP THUNDERBOLT WELDER….HOBART MIG WELDER….SET OF CAR RAMPS…..CARGO CARRIER THAT FITS INTO RECEIVER HITCH….762-6333

LF…TWIN SIZE MATTRESS AND BOX SPRINGS FOR LOW PRICE …..763-9025…308-0629-1332