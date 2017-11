TUESDAY NOV. 21, 2017

FS…LADIES WINTER COAT SIZE XL..WHITE WITH HOOD…KNEE LENGTH…$25..NEVER WORN……NEW STERLING BLACK ONYX EARRINGS…$20….LADIES NEW BOOTS…SIZE 8…$25….760-1207

FS…ELECTRIC MEAT SAW…LIKE NEW BLADE…EXCELLENT CONDITION WITH GRINDER HEAD AND ATTACHMENTS…$150…763-1954

ALLIANCE ANIMAL SHELTER…..HAVE SOME LOST PETS AND PETS FOR ADOPTION…..FOUND A SHITSHU TERRIER-FEMALE…..FEMALE BRINDLE COLOR MIXED BREED….NEED TO FIND OWNERS………MALE MIXED BREED DOG FOR ADOPTION…..ALWAYS TAKING DONATIONS OF PET SUPPLIES…METAL WATER BUCKET…PUPPY AND KITTEN FOOD…DIAMOND NATURAL BRAND….CHEW TOYS…TREATS….NO DOG BEDS PLEASE…..CALL APD AT 762-4955

FS…SMALL KIRBY VAC..LIKE NEW…$35…….TABLE AND 4 CHAIRS…$30…CALL FOR INFO 308-458-7769

FS…8-13″ TIRES AND RIMS OFF AN OLDER MINI VAN..STUDDED…NEW SET OF TIRE CHAINS FOR 14″ TIRES…..763-1550–HAY SPRINGS

LF…LICENSE PLATES….AUTO AND MOTORCYCLE….402-670-1769

LF…2- COMPLETE TWIN BEDS…IN GOOD CONDITION….TO GIVE AWAY OR FOR LOW $…. 760-8287….760-5896

FS…3 TICKETS TO NU VS IOWA….760-3955

FS….XBOX 360……..LF…BLUE HEELER FOR A PET….308-279-2108

FS…MTD RIDING MOWER..38″…$300….AIR COMPRESSOR…$125….TABLE SAW JIG…$50…..NICE MENS DIAMOND RING…$300…12.5″ DELTA WOOD PLANER….$250….762-4411…760-4552

FS…16′ STOCK/HORSE TRAILER WITH TOP…WOOD FLOOR WITH RUBBER MATS…ESCAPE DOOR AND CUSTOM SLANT IN FRONT…$650…760-5304

FS…SET OF ALUM LADDER JACKS…LIKE NEW…$75-$100….760-1559

HB…RYAN

HB….GREG….MAKATIE

BRUCE FURNITURE…..HAPPY THANKSGIVING.

HB…BY LOLA

FS…18′ MARK TWAIN BOAT WITH MOTOR AND TRAILER…EXCELLNT CONDITION….$800……SMALL POP UP CAMPER…$25….760-8389