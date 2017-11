TUESDAY NOV. 14, 2017

FS…XBOX 360….LF…BLUE HEELER….308-279-2108

FS…VINTAGE ANTIQUE BIKE WITH ORIGINAL PAINT….MISC. LAWN MOWERS, ALL KINDS…..15″ POLYESTER TIRES….308-763-1550-HAY SPRINGS

FS…DORM SIZE REFRIG…$20……TOW BAR…$20…..SMALL TRAILER FOR RIDING MOWER….$50……763-8968

KAB…IS LOOKING FOR DIFFERENT COLOR SPRAY PAINT….PARTIAL CANS OR FULL CANS…ANY COLOR…762-1729 OR DROP OFF AT RECYCLING CENTER OR OFFICE

FS…1973 PLYMOUTH DUSTER…RECENT PAINT…RALLY WHEELS…NEW TIRES….6 CYL MOTOR…NEW BRAKES…FUEL PUMP…NEEDS A LITTLE MORE WORK…$3500…NEED TO SEE TO APPRECIATE……1990 FORD ECONOLINE CONVERSION VAN…31K ORIGINAL MILES….760-3606

LF…LICENSE PLATES…AUTO AND MOTORCYCLE…402-670-1769

FS…MTD RIDING MOWER…AIR COMPRESSOR….MENS DIAMOND RING…12.5″ DELTA WOOD PLANER….DELTA JIG FOR TABLE SAW…CALL FOR INFO…..762-4411…760-4552

HB…RICH ….FROM THE PURCHASING DEPT.

FS…DR SHROLLS FOOT PRODUCTS..$16….308-458-7519

FS…QUEEN MATTRESS…GOOD, CLEAN CONDITION…$30….GOOD WORKING WASHER AND DRYER SET….$100…. 760-3966

LF…REGULAR DVD OF THE MOVIE “AVATAR”….763-9350

FS…SMALL ENTERTAINMENT CENTER….LARGE CORNER COMPUTER DESK…29″ BOX STYLE COLOR TV…35″ RCA BOX STYLE TV…MAKE OFFERS…..HOMELITE CHAIN SAW..18” WITH NEW CHAIN…$40…CALL FOR INFO….762-3816

FS….LG PUNCH BOWL WITH APPROX. 16 CUPS….LIKE NEW “TOBI” STEAM CLEANER FOR DRAPES…CURTAINS…..ETC…..762-3096 LEAVE MSG

HB…BY LOLA

HB…ASPEN

LF…OLD STYLE, HEAVY DUTY WHEEL BARROW…ESPECIALLY THE TUB…FS…2001 FORD CROWN VICTORIA…NEEDS SOME WORK…GOOD INTERIOR/EXTERIOR…HAVE TITLE….760-1396

LF…OLD STYLE DRAPES WITH PLEATS….NEED 4-6 PANELS….HB…RICHARD FROM THE FAMILY…..760-4353

HB…ASPEN FROM SERENITY

LF…WIND DEFLECTOR FOR A SEMI TRUCK…LARGE SIZE….308-279-0906