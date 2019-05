TUESDAY MAY 7, 2019

LF….LICENSE PLATES….AUTOMOBILE AND MOTORCYCLE….PLEASE CALL….402-670-1769

FS…2011 CHEV IMPALA…122K MILES…SERVICED REGULAR….RUNS GOOD…DOESN’T USE OIL…GOOD MILEAGE….GOOD SCHOOL/WORK CAR…….763-1393….487-3610

APPLE TREE THAT IS CUT DOWN….WOULD BE GOOD WOOD FOR A SMOKER….762-3042

FS…1997 FORD AEROSTAR VAN….WOULD TRADE FOR A GOOD RUNNING CAR…..LF…CHIHUAHUA..MALE OR FEMAL…..760-5155

HB…BY LOLA

BLOEDORN LUMBER….CHECK FLYER….BEN MOORE PAINT SALE ON TILL SUNDAY…..CHECK GREENHOUSE ITEMS….RENTAL DEPT…..LAWN AND GARDEN SUPPLIES….GRILLS….PATIO ITEMS

VIAERO…..301 E 3RD….763-1111….MOM’S-DAD’S AND GRADS PROMO ON NOW…..BUY ONE GET ONE SALE ON NOW ON PHONES….TABLETS…HOME INTERNET….DISH TV…..OPEN M-F..8-6…SAT 9-4

LF….NEPOPTART 84…762-1868

FS…WOOD PORCH SWING….HANGS ON CHAINS….ALL HAND MADE…VERY STURDY….$50….762-4880