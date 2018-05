TUESDAY MAY 22, 2018

FS…FULL SIZE BED WITH UNDER DRAWERS…WITH GOOD MATTRESS….COMPLETE…$50…762-9653

GA…EGG CARTONS….WOULD TRADE FOR COUPLE DOZEN EGGS….762-3816

HB…CARRIE…FROM DAD…MOM AND SISTERS AND FAMILY

LF…LICENSE PLATES…..AUTO AND MOTORCYCLE….402-670-1769

GA….OLDER 32″ SONY TV….WITH NICE STAND….WORKS GOOD…762-6909.. LEAVE MSG

LF…EXTERIOR DOOR WITH FRAME FOR A HOUSE….STANDARD SIZE….763-1170

FS…LIVING FURNITURE ROOM SET….GOOD FOR APARTMENT….DORM ROOM…ETC…MAKE OFFERS…..2 -PORTABLE MESH STYLE PLAY PENS….LIKE NEW….MAKE OFFERS….308-458-7519

FS…SET OF 4 HANKOOK…LIGHT TRUCK TIRES….LT 275-65-R18…LOTS OF MILES LEFT…..EXCELLENT CONDITION…$125 FOR THE SET…763-1383

FS…2 BARRELL SHOP STOVE…$50…..LF…VITA-MIX MIXER/BLENDER CALL 308-279-0906–B-PORT

LF….HOSES FOR A BISSEL UPRIGHT VAC….FS…1985 OLDS DELTA 88…ROUGH LOOKING, BUT RUNS….762-3709

FS…STANLEY FRAMING NAILER WITH NAILS…$100….WAGNER POWER PAINTING ROLLAR…$50…..H-BEAM 12′ X 2 1/”4 X 3 “…$50…..3 PIECE LUGGAGE SET….$35…..2 SETS OF QUARTZ HALLOGEN WORK LIGHTS WITH STANDS….NEW IN BOX…$20 EACH….762-1182

FS…METAL QUEEN HEADBOARD….BROWN WITH FLOWER PATTERN……LARGE TERRA COTTA AND OTHER MISC FLOWER POTS…….22” FLAT SCREEN TV WITH REMOTE….CALL AFTER 11 AM…760-2986

GA…TRACTOR TIRE…36″…GOOD FOR A SAND BOX…WILL DELIVER IN ALLIANCE…..760-0424 BEN

FS…1971 FORD GALAXY..WITH CLEAR TITLE…..$1000…762-2072

LF…GOOD RUNNING, 4WD , PICKUP, 4 DOOR…1/2 TON….YEAR 2000+ CALL 760-5543