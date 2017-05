TUESDAY MAY 2, 2017



SENIOR CENTER…BOOK REVIEW ON FRIDAY..9:30-10:30 AM BY PASTOR STANKE ON RUSSIAN REVOLUTION…..FREE COFFEE MORNINGS…COFFEE AND ROLLS ON FRIDAY…..MAY 12 MUSIC BY RACHEL AND LARRY

LF…THIN YARN…..CINDY PLEASE CALL PAT….LOST…BREAKING BREAD SONGBOOK….762-8555

MASONIC VIDALIA ONIONS NOW AVAILABLE..$10 FOR 10 LBS..AT MASONIC CENTER…MORNINGS 8:30- 11:30….AFTERNOONS 3:30 -5:30 PROCEEDS TO SHRINE HOSPITALS

FS…DRUM SET….”CRUSHDRUMS” BRAND….3-TOMS….1-SNARE….BASS..1-CYMBAL…..1-HIGH HAT…VERY GOOD CONDITION WITH EXTRA DRUM HEADS….CALL FOR INFO…..760-0926……LF…GAS POWERED SOD CUTTER…760-0926

FS….2-LOUIS L’AMOR HARDBACK BOOKS….1-OLD JULES BOOK..HARDBACK….5 LAMP SHADES…1-BLUE…2-OFF WHITE COLOR…2-GREEN…763-1550 HAY SPRINGS

LF…LICENSE PLATES….CAR OR MOTORCYCLE….OLD SPORTS CARDS…402-670-1769

HB…ETHAN AND BETTY…MOM AND SON ON THE SAME DAY

HB…COLLETTE

FS…1991 GMC 4WD PICKUP…RUNS GOOD…..$2000….26″ 3 SPEED BIKE..OLDER SCHWIN…$20…CALL FOR INFO….487-5307

OPEN HOUSE ON WED…339 HILLCREST…4-6 PM…BY HEARTLAND REAL ESTATE

FS…26″ GIRLS 10 SPEED HUSKY BIKE…$50…READY TO RIDE…760-7717

GA…2 WEED EATERS….MCCULLOUGH BRAND…1-WORKS…1-FOR PARTS…1-GRASS HOG ELECTRIC WEED WEEDER…..FS…1-P185 65 R15 TIRE..CONTENENTIAL BRAND…LOW MILES….$50…762-6909

FS…125 CC ASTRA SCOOTER…$650…1990 KAWASAKI 400 CC 4 WHEELER..BOTH GOOD RUNNING SHAPE..$2800 OBO…760-1696

BLOEDORN LUMBER…RENTAL ITEMS….BEN MOORE PAINT ON SALE TIL MAY 15…SEASONAL ITEMS NOW AVAILABLE

FS…LARGE BLUE RECLINER CHAIR…$500 OBO….COUCH…$35…BOOKSHELF…$10…..762-5930

FS…LARGE AREA RUG…VERY COLORFUL……NICE WOOD ROUND COFFEE TABLE….760-4353

LAST FEW DAYS OF INDOOR GARAGE SALE…119 W. 3RD…NEXT TO MASONIC TEMPLE….MAKE OFFERS ON ALL ITEMS…OPEN AFTERNOONS FROM 1:30-5:30 PM

FS…MEERCRAFT BOAT WITH MERC MOTOR…WITH EXTRA MOTOR ON A NICE TRAILER…WITH OARS…$1000…CALL FOR INFO….762-2043

LOST…MALE CAT…MISSING FROM 472 CODY AVE….GRAY TABBY.. WHITE WITH COPPER BELLY…LEFT PAW AND UNDER NECK IS SHAVED…629-1516…762-9025…MISSING FOR 3 WEEKS

HB….CHRIS ANN….JORDAN…..FROM MOM AND DAD

HB..BY LOLA

FS…2- LBS OF FRESH PICKED MORRELL MUSHROOMS…$30 PER LB…762-6640

LF…GOOD WORKING WASHER….760-8692