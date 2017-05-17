TUESDAY MAY 16, 2017
LF…LICENSE PLATES…AUTO AND MOTORCYCLE…402-670-1769
LF…GOOD USED REAR BAG/MULCHER MOWER…763-1110
FS…RIDING MOWER….NEEDS A BLADE BELT…OTHERWISE WORKS GOOD…ASKING $150….605-840-4952–IN ALLIANCE
FS…MISC CABBAGE AND TOMATO PLANTS…1-JULIET GRAPE…5 BANANA LEGS ….SUN GOLDS…REGULAR CHERRY TOMATOS.. 6 LATE LARGE DUTCH CABBAGE PLANTS….ALL READY TO PLANT…$1 EACH ON TOMATOS…50 CENTS ON CABBAGE…..762-6640….760-6809
FS…1990 PONTIAC TRANS AM…4 CYL…NEEDS A FUEL PUMP…THEY HAVE ORDERED A PUMP…NEW BATTERY…ASKING $200…SEE AT 710 YELLOWSTONE…762-2072
FS…TWIN MATTRESS…VERY CLEAN….$25…..760-4955
ITEMS STOLEN FROM STORAGE AT RAINBOW ACRES APRIL 9….CALL NSP….308-458-7519
BRUCE FURNITURE…SIMPLE MATH PROMO…BETWEEN $500-$999 SAVE $100…OVER $1000 SAVE $250…BEGINS THIS WEEKEND
GA…LOTS OF FIREWOOD….LOTS OF TREES DOWN…COME AND TAKE WHAT YOU WANT…..GA…HAVE LOTS OF RASPBERRY PLANTS…READY TO PLANT AND SHOULD PRODUCE THIS SEASON….BRING YOUR OWN CONTAINERS……HAVE LOTS OF SNAP DRAGONS ….WILL GROW TO 18″-24″…ALL COLORS….487-3426
FS…1995 GEO PRISM…$600….CALL OR TEXT…308-763-8440
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