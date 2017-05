TUESDAY MAY 16, 2017

LF…LICENSE PLATES…AUTO AND MOTORCYCLE…402-670-1769

LF…GOOD USED REAR BAG/MULCHER MOWER…763-1110

FS…RIDING MOWER….NEEDS A BLADE BELT…OTHERWISE WORKS GOOD…ASKING $150….605-840-4952–IN ALLIANCE

FS…MISC CABBAGE AND TOMATO PLANTS…1-JULIET GRAPE…5 BANANA LEGS ….SUN GOLDS…REGULAR CHERRY TOMATOS.. 6 LATE LARGE DUTCH CABBAGE PLANTS….ALL READY TO PLANT…$1 EACH ON TOMATOS…50 CENTS ON CABBAGE…..762-6640….760-6809

FS…1990 PONTIAC TRANS AM…4 CYL…NEEDS A FUEL PUMP…THEY HAVE ORDERED A PUMP…NEW BATTERY…ASKING $200…SEE AT 710 YELLOWSTONE…762-2072

FS…TWIN MATTRESS…VERY CLEAN….$25…..760-4955

ITEMS STOLEN FROM STORAGE AT RAINBOW ACRES APRIL 9….CALL NSP….308-458-7519

BRUCE FURNITURE…SIMPLE MATH PROMO…BETWEEN $500-$999 SAVE $100…OVER $1000 SAVE $250…BEGINS THIS WEEKEND

GA…LOTS OF FIREWOOD….LOTS OF TREES DOWN…COME AND TAKE WHAT YOU WANT…..GA…HAVE LOTS OF RASPBERRY PLANTS…READY TO PLANT AND SHOULD PRODUCE THIS SEASON….BRING YOUR OWN CONTAINERS……HAVE LOTS OF SNAP DRAGONS ….WILL GROW TO 18″-24″…ALL COLORS….487-3426

FS…1995 GEO PRISM…$600….CALL OR TEXT…308-763-8440