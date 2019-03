TUESDAY MARCH 4, 2019

TUESDAY MARCH 5, 2019

LF…LICENSE PLATES….CAR AND MOTORCYCLE….402-670-1769

FS…1-GOODYEAR WRANGLER TIRE…HP 265-70-R17…NEW…NEVER USED…$100…760-1696

FS…ANTIUQE WOOD 3 DRAWER DRESSER ON WHEELS…$300……BOOK SHELF…$40…..LF…GOOD MOVING BOXES…..762-5930

COMMODITIES….WED. MARCH 6TH…1:30 PM….BBGH MAINTENANCE GARAGE

FS…DINNING ROOM TABLE WITH 6 CHAIRS….SOLID MAPLE WITH 2 LEAVES & CUSTOM COVER….EXCELLENT CONDITION…$500..CALL FOR INFO…..720-985-7575–IN ALLIANCE

HB…PAYTON

HB….BY LOLA

BLOEDORN MARCH MADNESS BEN MOORE PAINT SALE

AMERICAN LEGION RIDERS…ARE LOOKING TO START ANOTHER CHAPTER..MEETING TONIGHT…6 PM AT VFW…FLACK AVE-ALLIANCE…IF INTERESTED PLAN TO ATTEND

FS…TWIN SIZE COMFORTOR…..REVERSIBLE…..NEW IN BAG…$9…308-458-7519