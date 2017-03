TUESDAY MARCH 21, 2017



LF…4 WHEELER ATV….LF…BLUE HEELER…MALE OR FEMALE…760-1182

LF…LICENSE PLATES…AUTO AND MOTORCYCLE…OLD SPORTS CARDS….402-670-1769

FS…1989 YAMAHA WAVE RUNNER JET SKI….WITH OUT TRAILER…REDUCED TO $450…RUNS GOOD…..HAVE A LOT OF STYROFOAM BUILDING BLOCKS WITH CORNERS AND STRAIGHTS APPROX 200…CALL FOR INFO….308-464-0462

LF…SOMEONE TO DO SOME DEMO WORK…760-7973

FS…BREAKFAST NOOK STYLE SMALL TABLE AND 2 STOOLS..$50….4 WHEEL ADULT WALKER…FOLD UP STYLE WHEEL CHAIR…$20 EACH….760-2929

FS…LARGE BLUE RECLINER CHAIR…$500 OR BEST OFFER….BROWN RECLINER…$100……COUCH…$35…..BOOKSHELF…$10…762-5930

HB…JEFFERY

FS…NEW MENS BLACK BOOTS…SIZE 11 MED…$20….WALKING CANE…$10…GOOD WORKING TREADMILL…$75…760-2576

FS…GAS BBQ GRILL…$20…..2 MATCHING LAMPS AND GLASS TOP END TABLES…$80 FOR SET…….WOOD BURNING STOVE…$200….SMALL SWAMP COOLER….$50…..PICKUP TOPPER…WILL FIT A 93 FORD LONG BOX…$30….760-9368 OR SEE AT 472 CODY AVE

FS…26″ MOUNTAIN BIKE…LIKE NEW….$25…..763-9401

BRUCE FURNITURE….FINAL DAYS OF BRUCE FURNITURE “BOSS IS GONE” SALE…CHECK THE YELLOW TAGS….SATURDAY IS FINAL DAY….24 MONTHS INTEREST FREE.

FS…36″ X 36″ VINYL WINDOWS…..WOOD LATHE…ALL GOOD CONDITION….PARTS WASHING TANK WITH PUMP….760-8372

LF…ODD JOBS OF ANY KIND…YARD WORK…GUTTER CLEANING…HELP WITH MOVING….LF…AMP AND CD PLAYER FOR A HOME STEREO…CALL 629-1143