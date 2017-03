TUESDAY MARCH 14, 2017



LF….LICENSE PLATES….AUTO AND MOTORCYCLE….OLD SPORTS CARDS CALL 402-670-1769

FS…ANTIQUE WOODEN COOK STOVE…BANQUET BRAND…FROM EARLY 1900’S…COULD BE USEABLE….OLD ANTIQUE TRUNK…..HEAVY DUTY CRAFTSMAN CIRCURLER SAW…..5TH WHEEL GOOSE NECK STABILIZER ADAPTOR…CALL FOR INFO…..760-8821

SENIOR CENTER…ST PATS DAY PARTY ON FRIDAY….ALL ARE WELCOME…FRIDAY 12:30-2:30…RACHAL AND LARRY WILL PLAY AND REFRESHMENTS SERVED….WEAR GREEN……MAGNIFICAT PROGRAM FOR CHRISTIAN LADIES….ELLEN LIERK WILL SPEAK….$12 PER PERSON…9-12 ON SAT MARCH 25

INDOOR GARAGE SALE….119 W 3RD….NEXT TO MASONIC TEMPLE…1:30 -5:30 PM…WEEKDAYS

FS..1996 GEO PRISM…GOOD SCHOOL CAR….GOOD MILEAGE…RUNS GOOD…CALL 760-8418

CROSSROADS ASSISTED LIVING….APTS AVAILABLE…ALL CARE LEVELS…WEST 24TH STREET….COME AND TAKE A TOUR…762-1615 ALSO HAVE EMPLOYMENT OPPORTUNITYS

FS…NICE LADIES 3 BAND DIAMOND RING…SIZE 5-6…CAN BE RESIZED IF NEEDED…760-4353

FS…BREAKFAST NOOK STYLE TABLE AND STOOLS…$50……ADULT SIZE WALKER AND FOLD UP STYLE WHEEL CHAIR…$20 EACH…CALL 760-2929

FS…COMPUTER DESK…$50……BLACK DIABETIC SHOES…LADIES SIZE 8 WIDE…$25…..2 WEATHER PROOF METAL BOXES…$30 FOR BOTH…..3 RIMS…$5 EACH….. CALL FOR INFO…762-3816

FS…ELECTRIC MASSAGE TABLE…GOOD CONDITION…CALL FOR INFO $50…….HAVE A LOT OF SPORTS CARDS…$50 FOR ALL….760-4455

