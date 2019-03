TUESDAY MARCH 12, 2019

LF…LICENSE PLATES…CAR AND MOTORCYCLE….402-670-1769

LF…SNOW SHOVELING JOBS….HAVE SNOW BLOWER AND ATV WITH BLADE…760-7856….762-1834

HB…CECE–TODAY…..JIM–WED

BLACK DIAMOND RAILS…SPAGETTI AND BINGO…TONIGHT AT EAGLES…SUPPER 5:30…BINGO 7PM….MEMBERS ONLY…TICKETS AT DOOR

HB….BY LOLA

GA…HAVE SEVERAL STRAY CATS…NEED GOOD HOMES…760-1396

FS…ANTIQUE 3 DRAWER DRESSER ON WHEELS…$300…BOOK SHELF…$40….FOUND BATMAN STOCKING CAP AT 9TH AND POTASH…CALL 762-5930 FOR INFO

FS…BREAKFAST NOOK WITH 2 CHAIRS…$100……2-LADIES WINTER COATS…..1-SINGLE COFFEE POT…$10…..2-12 CUP COFFEE MAKERS…$20 EACH…..TALL PAINT EASL..$60……TALL FLOOR LAMP…$20….,LARGE BOTTLE OF PURPLE SHAMPOO…$10…..308-360-3944

HB..CECE

FS…1995 BUMPER PULL STARCRAFT CAMPER…27′..SLEEPS 8…..LOTS OF EXTRAS…$3900…READY TO GO….760-1314