TUESDAY JUNE 25, 2019

FS…RIDING LAWN MOWER…308-279-1521

LF…MISC YARN OF ANY KIND…FOR MAKING BLANKETS…763-1778

FS…ANTIQUE WOOD 3 DRAWER DRESSER ON WHEELS…$250….SMALL BOOK CASE…$30….TALLER BOOK CASE…$50….STEEL FENCE POSTS…$20 FOR ALL…762-5930

BLOEDORN LUMBER…BEN MOORE PAINT ON SALE..$5 OFF….CHECK THE GREENHOUSE…OUTDOOR SUPPLIES…LAWN FURNITURE…ETC…COME AND SEE…WATCH FOR MORE SUMMER SPECIALS

LF…ODD JOBS OF ANY KIND….GUTTER CLEANING…CLEAN UP…YARD WORK…ETC…308-629-1143

LF…GOOD WORKING ELECTRIC DRYER…..ODD JOBS OF ANY KIND… 308- 760-5038

FS…QUEEN MATTRESS AND BOX SPRINGS…..HUMIDIFIER….COMPUTER MISC ITEMS…MONITOR…KEYBOARD…FAX…ETC….RUG…EVERYTHING FOR A LOW $….760-2409

FOUND…ROLL OF CABLE….IDENTIFY AND CLAIM AT….LF…GI JOE DOLL IN CAMO…BARBIE AND KEN DOLLS….. 760-1058

FS…1 & 1/2 BUNDLES OF SHINGLES…3 TAB…$25…..FS…DEHUMIDIFIER…$150…..762-3709

HB…MIKE

LF…SMALL TABLE WITH 2 CHAIRS….SMALL SOFA…..FS…COMPUTER DESK…..308-629-8058

FS…MICROWAVE OVENS…COFFEE POTS….MISC HOUSEHOLD ITEMS…NEED TO SELL…MAKE OFFERS….308-778-6260

LF…SOMEONE TO BALE A SMALL GRASS/ALFALFA PATCH IN BEREA, SOUTH OF OLD SCHOOL…CAN KEEP THE BALES…WITH SMALL, SQUARE BALES……760-4350

LF…GOOD WORKING RIDING MOWER…….FS…SMALL TO MEDIUM SIZE..BURGANDY RECLINER AND SMALL ELECTRIC LIFT RECLINER….DESK ….BOOK CASE…GRILL..CALL FOR INFO…..763-9091

LF…FIRESTICK REMOTE….TO GIVEAWAY….308-629-1293

LF…TRAILER HOME…FOR $500 OR LESS….308-279-1521

FS…4 – FENCE POSTS…6’…4″ X 4″…$10…762-3816

LF…GI JOE…. A GUY DOLL….TUX FOR A KEN DOLL….760-1058