TUESDAY JUNE 18, 2019

LF…LICENSE PLATES….AUTO AND MOTORCYCLE….402-670-1769

FS…ANTIQUE, 3 DRAWER, WOOD DRESSER ON WHEELS…$250…..SMALL BOOK CASE…$30…..TALLER BOOK CASE…$50…..6-STEEL FENCE POSTS…$20 FOR ALL…..762-5930

UNITED METHODIST CHURCH…JUNE 24-28…VACATION BIBLE SCHOOL…9-NOON…5 YRS TO 5TH GRADE…CALL THE CHURCH FOR INFO…762-3434 OR STOP BY 7TH AND BOX BUTTE…FREE AND OPEN TO ALL

FS….SMALL WHEEL CHAIR….SHOWER SEAT…..HOOVER SHAMPOOER/POLISHER….LARGE HEATING PAD…..ELECTRIC ICE CREAM MAKER…..DESK LAMPS…..SM HOUSEHOLD ITEMS…..MAKE OFFERS…762-4948

BRUCE FURNITURE…..CUSTOMER APPRECIATION SAVINGS….WILL CARRY OVER UNTIL SATURDAY…$100 OFF PURCHASE OF $499 OR OVER…FINANCING AVAILABLE…DELIVERY AVAILABLE….WATCH FOR YELLOW TAGS

FS…FRONT LOADING WASHER AND DRYER….LG BRAND….WASHER WORKS GOOD…DRYER MAY NEED MINOR WORK…..MAKE OFFERS…CALL FOR INFO….760-3199

LF…SASUAGE STUFFER…..760-1696

FS…RABBITT HUTCH….GOOD CONDITION..CLEAN…WITH DOUBLE DOORS…42″ X 27″ X 5′ LONG….$25……..4 WOOD FENCE POSTS…5’8″ TALL…$15 FOR ALL……..MISC COOLERS AND CAMPING CHAIRS….MAKE OFFERS….762-3816

FS….GLIDER ROCKER WITH GLIDER FOOT STOOL….BLUE…VERY NICE…READY TO USE…$35…..760-5733

HB….BY LOLA

FS…SURROUND SOUND SYSTEM…$200…..DJ LIGHTS…$100….760-9680

FS…ROCKER/RECLINER…$100…ONLY 2 YRS OLD…GOOD CONDITION….762-9280

FS…MISC T-SHIRTS….3XL-4XL…CALL FOR INFO….760-1535

FS…2001 MERCURY SABLE…GOOD WORK OR SCHOOL….$1000…OWNED BY A SMOKER….CALL AFTER 2 PM….762-9378

LF…GOOD RUNNING LAWN MOWER OR RIDING MOWER…..FS…MISC CANNING JARS…..760-3234