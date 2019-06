TUESDAY JUNE 11, 2019

FS…ANTIQUE 3 DRAWER WOOD DRESSER ON WHEELS…$200…..6-STEEL FENCE POSTS…$20 FOR ALL……..SHORT BOOK SHELF…$40…..TALLER BOOK SHELF….$75…..762-5930

LF…CABLES FOR ELECTRIC. WELDER….THE HAND HELD AND GROUND……LF…SOMEONE TO BRING BACK A TRANSMISSION FROM FROM RAPID CITY…..760-1396

FS…2 COOLERS…VARIOUS SIZES…$5 EACH…..CAMPING CHAIRS…1-SINGLE AND 1-DOUBLE…$5 AND $10…..2 LB BAGS OF WORM BEDDING…$3 EACH……GA…5-OLDER CATS….NEED GOOD HOMES….762-3816

FS…6 HARDWOOD CHAIRS…$10 EACH…….LARGE BIRD CAGE…$50 ….760-8668

PUBLIC TRANSIT…POKER RUN….SAT. JUNE 15…SIGN UP AT GATHERING SPOT AT 9:30 AM…..PROCEEDS TO SENIOR SERVICES…..CALL 762-4644….761-8747…AHS CLASS OF 1979 PLEASE SIGN UP FOR CLASS REUNION…JULY 12-13….CONTACT CHERYL…762-4644

FS…VINTAGE ARISTOCRAT ELECTRO-VOICE SPEAKER…3′ TALL….WORKS GOOD…..762-4880……HB…PAUL–60TH

HB…BY LOLA

FS…SURROUND SOUND STEREO SYSTEM…KENWOOD HEAD…WITH MIXED SPEAKERS AND SUBS….WITH WIRE,,,,,$200…..760-9680

FS…2-KIDS MOTORCYCLES…1-TWO STROKE…$350….1-BATTERY POWERED…$200….760-6089 AFTER 2 PM