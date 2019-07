TUESDAY JULY 23, 2019

LF…LICENSE PLATES…CAR OR MOTORCYCLE…402-670-1769

FS…ANTIQUE WOOD 3 DRAWER DRESSER ON WHEEL…$250…..LARGER 10 DRAWER DRESSER…$100……SMALL BOOK CASE …$35….LARGER BOOK CASE…$50……6 STEEL FENCE POSTS….$20 FOR ALL….762-5930

FS…SELF PROPELLED MOWER WITH BAG…WORKS GOOD…$100…READY TO USE…….FS…GLASS SHOWER DOORS….$50….760-5927

FS…OLD POP UP STYLE CAMPER CONVERTED TO A UTILITY TRAILER…REDUCED TO $50 …….308-629-1332

LF…PART TIME WORK OF ANY KIND….763-1954

LF…ODD JOBS OF ANY KIND….GUTTER CLEANING…YARD WORK…CLEANUP…….LF…ADULT SIZE, 3 WHEEL BIKE….760-8470

FS…HITCH AND RECEIVER….MOUNTS TO CAR OR LIGHT TRUCK..$50…..FS…26″ AND 27″ BIKES…$40 EACH…GOOD CONDITION…CALL 760-0076

LF…SMALL DOG FOR A FAMILY PET….PREFER TOY POMERIANIAN…..FS…LARGE PAINTING ESAL….2 MICROWAVES…2 COFFEE POTS…..KIRBY VAC WITH ATTACHMENTS…..2 BLOOD TESTING KITS…$20 EACH……LARGE BOTTLE OF PURPLE SHAMPOO….MAKE OFFERS….308-360-3944

FS…2 CLOTHES LINE POLES…SOLID IRON…CALL FOR INFO….762-4583

FS…SET OF MAXWELL THOMAS DRESSERS….1-4 DRAWER…1-3 DRAWER…BOTH IN EXCELLENT CONDITION…$100 FOR BOTH…..47″ LG TV….$150 …..J-5 TRAILERVILLE

FS…RIDING MOWER….WEED EATER….ROTOTILLER….VCR/DVD COMBO TV……GA…CAT…..308-629-8058

FS…DINING ROOM TABLE….WITHOUT CHAIRS….CALL ASAP FOR A BIG DISCOUNT…763-8794

FS…LIKE NEW EXERCISE BIKE….$50….760-2700

FS…SET OF WEIGHTS WITH WEIGHT BENCH….$100…EXCELLENT CONDITION….762-5236

HB..BY LOLA

HB…KELLY

BLOEDORN LUMBER….SUMMER SPECIALS ON BENJAMIN MOORE PAINTS….CHECK SUMMER SALES BEGINNING FRIDAY….GRILLS…PATIO SET…CHAIRS….GREENHOUSE PLANTS %75 OFF

GA…FRESH DILL…..762-5689 LEAVE MSG

HB…NAVAYA…8TH FROM GREAT GRANDMA

FS…SET OF 4 TIRES…P245-75-R16-109S….WITH RIMS AND HUBS…VERY GOOD CONDITION….$400 FOR THE SET….760-7083

NCAP….TAKING APPLICATIONS FOR HEAD START PROGRAMS THIS FALL…4 OPTIONS…HEADSTART 1-2 OR 3…OR HOME BASED….1028 E 3RD…762-2563…MOBILE FOOD PANTRY IS THURSDAY JULY 25…AT FASTENAL BUILDING….5 PM…BRING BAGS….180 BRAYTON ROAD….HEALTH SCREEN CLINIC…AUG 5 IN LINCOLN…420-323-7260 PRESS 1

FS…2- DRAWER DRESSER….4-DRAWER FILE CABINET….OLDER MOWER WITHOUT BAG…..SET OF CUSTOM FLOOR MATS FOR A 2010 YUKON OR SUBURBAN…$50……3′ DORM REFRIG…OLDER, BUT WORKS GOOD…CALL FOR INFO…..760-8821