TUESDAY JULY 2, 2019

FS…ANTIQUE WOOD 3 DRAWER DRESSER ON WHEELS…$250….SMALL BOOK CASE…$30……TALLER BOOK CASE…$50……6-7 STEEL FENCE POSTS…$20 FOR ALL….762-5930

GARAGE SALE….415 W 4TH….ADDING NEW ITEMS ALL THE TIME…HAVE SOME LARGER ITEMS….LADDERS…GRILL…NICE AIR MATTRESS…HEDGE TRIMMER…SNOW SHOVELS…SNOW BLOWER…….EVERY DAY…EXCEPT SUNDAYS….ALL DAY

FS…2 YR HAMPSHIRE BOAR HOG…500+ LBS….VERY FRIENDLY….$120….308-430-1322

ALLIANCE FFA ALUMNI….SELLING 18 LB BOX OF COLO. PEACHES…$38….GET ORDERS IN ASAP…..308-763-1476

LF…SCAFFOLDING…NEED 3 SECTIONS….. 760-5543

LACROSSE EVENT TODAY….AT BULLDOG STADIUM….ALL DAY TODAY…COME AND WATCH

BLOEDORN LUMBER….BEN MOORE PAINT SALE….GREENHOUSE PLANTS 25% OFF…..MISC LANDSCAPING ITEMS….FOLDING CHAIRS…LOUNGE CHAIRS ON SALE……RENTAL CENTER…CLOSED THURSDAY

GA…NICE LOVESEAT….COME AND GET IT….ON FRONT PORCH….821 BOX BUTTE

FS…DINNING ROOM TABLE WITH 4 CHAIRS…$100…762-3333

HB…BY LOLA

FS…1995 F150..SHORT BOX..6 CYL AUTO……1986 NISSAN …..2 BR MOBILE HOME….IN NORTH PLATTE…….308-520-1697

HAVE A HOME IN ALLIANCE THAT IS GOING TO BE BULLDOZED…IF ANYONE WANTS ANYTHING… 2ND AND SWEETWATER….760-7520