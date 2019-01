TUESDAY JAN. 8, 2019

FS…SHOP MANUALS FOR….89 SUBURBAN….82 JEEP…81/82 KAWASAKI KZ 1000/1100…MAKE OFFERS…….FS…JOHN DEERE MODEL 325 RIDING MOWER…WINTER PRICE $1200….READY TO USE….762-4411…760-4552

LF…OLD HATS….SEED CORN…FEED….CARS…ETC…FROM THE 70’S AND 80’S..ETC…CALL 308-641-3549

FS…2 – JAZZY MOBILITY SCOOTERS…READY TO USE…COME TAKE A LOOK….308-760-2077

FS…4-ICE FISHING SET UPS….$30 FOR ALL….PICTURE FRAME RAILS…7-BLACK OAK…10-WHITE OAK…..762-3816

FS…10-CANNING JARS…DIFFERENT SIZES…$5……DRY FERTILIZER SPREADER…$2….763-8968

FS…LADIES BLACK KNEE LENGTH BOOTS….LADIES BROWN KNEE LENGTH BOOTS…BOTH SIZE 8…$10 EACH…..2 CHAIRS…$5 FOR BOTH…760-4353

HB…..BY LOLA

FS…QUEEN BED….SEALY COMFORT SERIES….MEDIUM FIRM…LIKE NEW….VERY CLEAN….WITH FRAME AND SPRINGS…$140 FOR THE SET…..ALSO A 1 3/4 ” MEMORY FOAM PAD…$25……..762-1320

FS…7′ COUCH WITH MATCHING CHAIR…EXCELLENT CONDITION….$150….OCTAGON SHAPE, WOOD END TABLE WITH STORAGE…$25…NEED TO SELL ASAP…..762-9280…760-2376

FS…ANTIQUE WOOD 3 DRAWER DRESSER ON WHEELS..$800…..WOOD BURNING STOVE…$50……LF..ODD JOBS OF ANY KIND…..762-5930