TUESDAY JAN. 31, 2017

LF..2 BR APT OR HOME TO RENT IN ALLIANCE…760-2576

LF…LICENSE PLATES….AUTO AND MOTORCYCLE….OLD SPORTS CARDS….FS…TORO SNOW BLOWER…POWER LIGHT…RUNS GOOD….OMAHA 402-670-1769

HB…ELOUISE

FS…WROUGHT IRON TABLE AND 4 CHAIRS…$40….NICE RECLINER..GOOD CONDITION…$25…760-4353

ALLIANCE SENIOR CENTER….BOOK REVIEW THIS FRIDAY…BY PEARL MARTINEZ…9:30 -10:30 AM…REFRESHMENTS SERVED…..VALENTINES DAY PARTY ON FEB. 10…ALL ARE WELCOME

FS…CRAFTSMAN 20″ SNOW BLOWER…RUNS GOOD…$100…762-5458

FOUND..2 DOGS WITH TAGS….1219 LARAMIE….NEAR HIGH SCHOOL….RUNNING LOOSE

LF…PERSON WHO CALLED ABOUT AVON ITEMS…PLEASE CALL BACK…STILL HAVE MISC AVON ITEMS FOR SALE….762-3709

FS…1985 FORD PICKUP 2WD…NEW STARTER….$600….762-2072

LF…SOMEONE TO INSTALL CARPET IN MEADOWS TRAILER HOME…3BR’S AND HALLWAY…605-786-6157–IN ALLIANCE

HA…SAM–48TH ON WED