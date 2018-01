TUESDAY JAN. 23, 2018

FS….MTD RIDING MOWER…..AIR COMPRESSOR….1.2.5″ DELTA PLANER….JIG FOR TABLE SAW….MENS DIAMOND RING….1.2 CU FT MICROWAVE OVEN…….762-4411….760-4552

FS…SMALL INFANT CHANGING TABLE….GOOD CONDITION….SEE AT 1012 PLATTE…..FS…3 -MOUNTAIN BIKES….SEE AT 1012 PLATTE

FS…WII NINTENDO GAME SYSTEM ….USED BUT GOOD CONDITON….720-670-0732 IN ALLIANCE

LF….SIZE 3XL MEN’S WINTER COAT….760-4455

FS…HAVE A 3XL JACKET….SEE AT 919 EMERSON…CALL 763-8968

ED LUCAS PLEASE CALL ARCHIE LAWRENCE……LF…SOMEONE WHO COULD REPAIR A MICROWAVE OVEN…..762-3395