TUESDAY JAN. 22, 2019

LF….LICENSE PLATES….AUTO AND MOTORCYCLE….402-670-1769

FS…ELECTRIC, ADJUSTIBLE QUEEN SIZE BED….RAISES THE HEAD AND FEET….GOOD CONDITION….ASKING $800….AVAILABLE FEB. 1……FS…JVC VIDEO CAMERA…MAKE OFFERS…. 762-3709

FS…ROLLAWAY BED FRAME WITHOUT MATTRESS……11 CANNING JARS….VARIOUS SIZES…$3 EACH…..FS…1973 DODGE MOTORHOME..NO TITLE…RUNS OK…GOOD MOTOR AND TRANSMISSION..$200…763-8968

HB…BY LOLA

LF…SIZE 215-55-R17 TIRE TO USE FOR A SPARE….760-8846

FS…MOBILITY SCOOTER…$500…760-5069

FS…HEAVY DUTY BENCH GRINDER…5/8″…760-5040

FS…3 SETS OF HEAVY DUTY METAL SHELVING….2 SETS OF SINGLE SHELVES AND 1 DOUBLE SHLEF…EASY ASSEMBY AND ADJUSTIBLE…$50 ON THE SINGLE AND $65 FOR THE DOUBLE SIZE……..WOOD AND GLASS DISPLAY CASE…NO SCRATCHES…ALL GLASS GOOD…$50…..OAK ENTERTAINMENT CENTER….WITH STORAGE BELOW…$45…….NICE, FREE STANDING AVANTE GAS STOVE WITH GLASS FRONT…WORKS ON LP OR NATURAL GAS…NEW CONDITION..$300…..READY TO DEAL…CAN SEND PICTURES…..762-1320