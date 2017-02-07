TUESDAY FEB. 7, 2017
LF…ADJUSTIBLE BED…WITH HEAD AND FEET ADJUSTMET…FULL OR QUEEN SIZE…OR ANYONE WHO KNOWS ABOUT THEM…..LF…SMALLER ELECTRIC LIFT CHAIR….762-1646
BLACK DIAMOND RAILS….SPAGHETTI FEED AND BINGO PARTY TONIGHT…FAMILYS WELCOME TO SUPPER AT 5:30…ADULTS ONLY FOR BINGO PARTY AT 7…AT VFW…MEMBERS ONLY
FS…WOOD BROWN KITCHEN TABLE WITHOUT CHAIRS…GOOD STURDY CONDITION…$20….760-4353
LF…JOE KREJCI….HE HAS PICTURES FOR YOU…CALL STEVEN 763-1459
HB….RANDI….FROM MOM AND DAD
SENIOR CENTER GOLDEN AGE CLUB…TONIGHT…6 PM FOR POTLUCK SUPPER…CARDS AT 7 PM….VALENTINES DAY PARTY 12:30-2:30 ON FRIDAY…ALL ARE WELCOME
JUST NEIGHORS NEEDS PLASTIC GROCERY BAGS….NEED LOTS!! ALUM CANS ALWAYS TAKEN….ANY DONATIONS WELCOME….762-5454
HB….RANDI…..FROM DAD AND MOM
THANKS FROM SONI
HB…RANDI…FROM DENNIS, VICKEY AND MATT
HB…KENNY
HB….FRED
H&H WILL NOT PICKUP RURAL HEMINGFORD TODAY…WILL PICKUP WHEN THINGS DRY OUT
HB…BILL–IN CHADRON
HB….BY LOLA
BLOEDORN LUMBER CO.
AMERICAN LEGION MEETING CHANGED TO SALLOWS MUSEUM AT 7 PM TONIGHT
HB…KENNY
LF….LICENSE PLATES…AUTO AND MOTORCYCLE…LF…OLD SPORTS CARDS…402-670-1769