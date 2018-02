TUESDAY FEB. 6, 2018

COUPLES DANCE CLUB BEING FORMED WITH 9 DANCES TO BE HELD PER YEAR AT THE EAGLES…WOULD LIKE TO HAVE 30 COUPLES SIGN UP…DUES WOULD BE COLLECTED…LESSONS WOULD BE GIVEN…PLEASE CALL JOHN MILLER FOR INFO…..308-760-8145

HOLY ROSARY VALENTINES BAKE SALE….FEB. 10-11 AFTER MASSES IN CHURCH BASEMENT…DROP OFF ITEMS PRIOR TO MASSES…..SAT. FEB. 10 ….9-N00N….MAGNIFICANT BRUNCH….AT LYCEUM….$12 PER PERSON.. PLEASE RSVP…762-1368….760-3070

FS…NICE METAL UTILITY SHELF…$20….2 PLASTIC SHELVES…BLACK…$5 EACH…..NICE MIRROR WITH SHELF…$10……760-5314 LEAVE MSG

FS…1979 CORVETTE…85K+ MILES….ALL ORIGINAL….$15,000…308-225-2101…OR 760-4158

FS….MTD RIDING MOWER…..AIR COMPRESSOR…..MENS DIAMOND RING…..MASSAGE/VIBRATING PAD FOR A CHAIR…..JIG FOR A TABLE SAW….762-4411….760-4552

HB….CARLA…..LF…PUPPY OR KITTEN….308-765-0846-JAMIE

FS…FAT TIRE BIKE……LF…STINGRAY STYLE BIKE WITH BANANA SEAT WOULD TRADE …..LF…ODD JOBS OF ANY KIND…..760-8470

LF…GOOD WORKING TV….32″ ….763-1544

LF…RECLINER….BLUE HEELER DOG……GA..LOVESEAT…..308-760-2391

FS…2 RECLINERS…..762-5930

FS…JIFFY ICE AUGAR…9″ HOLE…$250…READY TO USE……TOPPER TO FIT AN 8′ PICKUP BOX…$50….760-8471