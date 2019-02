TUESDAY FEB. 19, 2019

LF…LICENSE PLATES…CAR AND MOTORCYCLE…..FS…SNOW BLOWER….CALL FOR INFO….402-670-1769

HB…TRENTON—FROM GRANDPA BILL

HB…NORMAN….FROM WIFE AND KIDS

LF..55 GAL BARRELLS FOR TRASH BURNING….760-0276

HB…BY LOLA

FS…PRESSURE WASHER..NEW IN BOX…….FS..SIDE BY SIDE REFRIG WITH ICE MAKER……..20 GAL..2-HP..220 VOLT AIR COMPRESSOR…..762-3766

BRUCE FURNITURE….1 WEEK LEFT OF “ROLL THE DICE” SALE….WATCH FOR THE PINK TAGS…SERTA ICOMFORT HYBRIDS…LOTS MORE….STOP BY TODAY…48 MONTH FINANCING

FS…1989 CHRYS NEW YORKER…RUNS AND DRIVES GOOD…$600…..2001 PONTIAC GRAND PRIX..HIGH MILES… RUNS GOOD…$2000…..AS IS PRICE$1000…….2005 DODGE GRAND CARAVAN…126K MILES…GREAT CONDITON…BELOW BOOK PRICE AT $3500……2007 PONTIAC GRAND PRIX…126K MILES….GOOD TIRES…WELL TAKEN CARE OF…NEW HEADLIGHTS….$3500…308-430-3284

FS…1991 FORD RANGER….HAS A WATER LEAK…WITH SPARE PARTS…6 CYL…AUTO….$650 AS IS……10 ROUND OF PURE SILVER….CALL FOR INFO….20- MERCURY DIMES….$30 FOR ALL….763-8738…LEAVE MSG