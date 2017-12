TUESDAY DEC. 5, 2017

FS…SOLID WOOD CHINA HUTCH…ALMOST 7′ HIGH…5 SHELVES…ETCHED GLASS DOORS….WITH DRAWERS ON BOTTOM…DARK BROWN WOOD…$500……DINNING ROOM TABLE WITH 4 CHAIRS AND CAPT CHAIR AND LEAF…$100…….WHIRLITZER BLONDE PIANO FROM DRAKE HOTEL…$50…..308-760-2929

HB…SHELLY…FROM GRANDPA AND GRANDMA

FS….4′ FLOURSECENT SHOP LIGHT WITH 2 NEW BLUBS…$20…..TORO POWER SHOVEL/ SNOW BLOWER….ELECTRIC..$60…..762-6640

HB…DEAN AND LEROY

BLOEDORN LUMBER…CHRISTMAS SPECIALS…MILWAUKEE TOOLS…GRILLS…WOOD PELLET FIRE PITS

LOST…KITTEN…MULTI COLOR…WITH FLUFFY TAIL….MISSING FOR A WEEK FROM WEST ALLIANCE….HAS CHIP….PLEASE CALL IF FOUND…762-3795

HB…PHOEBE….IN SALT LAKE CITY

FS….GARRETT ACE 350 METAL DETECTOR WITH PRO POINTER…..MATTHEWS JEWEL LADIES BOW…LOADED WITH EXTRAS….2010 CHEV SILVERADO…121K MILES READY TO DRIVE….$18,000….308-760-1005

FS…XMAS INFLATIBLE DECORATIONS….7′ PENGUIN….3′ PENGUIN…2 TUBS OF LIKE NEW LADIES CLOTHES…XSMALL TO MED…$150….2 NEW PURSES…$25….MISC CHRISTMAS ITEMS…308-629-1332….308-763-9025

LF….LICENSE PLATES…CAR OR MOTORCYCLE….402-670-1769

FS…10 COMMANDMENTS IN GLASS FRAME…..OLDER JESUS PRAYING PICTURE…$20….760-4353

FS….2 -7.5′ CHRISTMAS TREES…NOT PRE-LIT….$20 EACH….GOOD CLEAN CONDITION…762-6690

FS…PLAYSTATION ONE…..BUCKETS WITH LIDS…….LF…BLUE HEELER DOG…..308-279-2108

HB….DAWN AT WESTCO….FROM BEST FRIEND IN MAINE