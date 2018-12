TUESDAY DEC. 4, 2018

HB…MONTE

LF…LICENSE PLATES….CAR OR MOTORCYCLE….402-670-1769

HB..MONTE

LF…TIRE CHAINS FOR 16″ OR LARGER TIRES….308-430-1322

FS…ENTERTAINMENT CENTER….4 PIECE…OAK TRIM…105″ WIDE WITH GLASS CURIO SHELVES ON SIDES….WILL HOLD 60″ TV….$200…760-6471

LF…WILL FARRELL.. “ELF” MOVIE…ON DVD OR VHS….760-0908

FS…ANTIQUE 3 – DRAWER DRESSER ON WHEELS…$1000…..BROWN RECLINER…$100…….762-5930

FS…SAMSUNG GALAXY S4 VERIZON PHONE….4G….WITH VERY GOOD CAMERA…$75…..762-1182

BLOEDORN LUMBER….HOLIDAY SELECTION AVAILABLE…TOOLS…SNOW BLOWERS…ICE MELT….CROCK POTS….TURKEY COOKERS…LIMITED AVAILABILITY…STOP BY SOON

LF…GOOD WORKING SNOWBLOWER……308-778-6260

FS..LIKE NEW, ACER DESK TIP COMPUTER WITH LARGE MONITOR AND ALL SOFTWARE…$250…..WITH CANNON PRINTER WITH INK CARTS….$100….762-5570….760-3868

HB…BY LOLA