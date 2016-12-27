TUESDAY DEC. 27, 2016
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NEWBERRY’S NEW MENU ITEMS…MON…WHITE RUBEN WITH CHOICE OF SIDE…NEW YEARS EVE PARTY….”NAILED IT” BAND…$30 PER TICKET OR TABLES FOR $230
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FS…TOW BAR….$50….760-9368
FS…2000 FORD RANGER XL…4WD…760-4573
HB…BY LOLA
FS…OLDER 27″ COLOR TV…$20….762-8555
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