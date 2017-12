TUESDAY DEC. 19, 2017

LF….GOOD USED DOUBLE SIZE BED WITH BOX SPRING AND MATTRESS FS…LOTS OF MISC LAWN MOWERS…GOOD FOR PARTS…308- 763-1550 IN HAY SPRINGS

LF…LICENSE PLATES…CAR OR MOTORCYCLE….402-670-1769

LF…RUNNING GEAR OR SUB FRAME FOR A SEMI TRAILER…IT HOLDS THE AXLES ON FRAME……LF…ODD JOBS OF ANY KIND…IN ALLIANCE 3 DAYS PER WEEK…….308-520-3826

LF…SET OF BUNK BEDS WITH MATTRESSES……..ODD JOBS OF ANY KIND…308-629-7043

FS…LARGE SOLID WOOD CHINA HUTCH..7′ TALL…2′ DEEP…4′ WIDE WITH DRAWERS ON BOTTOM AND ETCHED GLASS AND SHELVES ON TOP…$500……NICE DINNING TABLE AND CHAIRS…$50…..LOST…2 5/16″ STEEL BALL WITH PIN…RETURN TO RECYCLING CENTER….760-2929

FS…1990 FORD CONVERSION VAN….31K ORIGINAL MILES…NICE CONDITION….$2000….308-760-3606

FS…WORLD GLOBE ON DESK STAND ….IT LIGHTS UP …….OLDER SOLID OAK, OFFICE CHAIR ON ROLLARS….CALL FOR INFO…..760-4353

GA…8′ FLOURSCENT SHOP LIGHTS…10 FIXTURES AND A FEW BLUBS…760-1396

FS…2006 1 TON CHEV SILVERADO PICKUP…4WD…EX CAB…8′ BOX…GAS…SINGLE REAR WHEELS….HIGH MILES…RUNS GOOD…ASKING $4500….308-430-3284

BRUCE FURNITURE….FINAL WEEK OF HOLIDAY SPECIALS…LOOK FOR THE GREEN AND RED TAGS….OPEN REG HOURS FRI AND SAT…..CLOSED SUNDAY AND MONDAY