TUESDAY DEC. 18, 20187

TUESDAY DEC. 18, 2018

LF….26″ MOUNTAIN BIKE…ANY CONDITION…..760-8470

GA…GOOD CONDITION…FULL SIZE COUCH…WITH COVER…CAN HAUL TO TOWN…BUT NEED HELP LOADING….763-8348

LF…WI CONSOLE….LF…GAMES…”FABLE” 2 & 3….629-1270

FS…JVC MOVIE CAMERA…..HARD LINE TELEPHONE WITH 2 HANDSETS WITH ANSWER FUNCTIONS…. BUILT IN BABY MONITOR….MAKE OFFERS…762-3709

FS…DODGE NEON…..FLAT BED TRAILER….10 SHEETS OF SHEETROCK….2-MARBLE KITCHEN COUNTERTOPS…..COMPUTER DESK……LF…2 FULL SIZE BED….LF…ODD JOBS OF ANY KIND……308-629-8058

LF…PERSON WHO NEEDED COOKIES FOR DELIVERY TO SENIOR CITIZENS….PLEASE CALL …760-0588

BRUCE FURNITURE….

LF…ELECTRIC MEAT GRINDER…1000 WATT SIZE OR A LITTLE LARGER….308-430-1322

FS…PAIR OF WINTER BOOTS…SIZE 10….PAIR OF PAC BOOTS SIZE 12 IN BOX….BOTH GOOD CONDITION…..$10–$15….308-760-0424

GA….NEW CARPET AND PAD….VARIOUS SIZE PIECES…..308-778-6260

FS…HP SCANNER…CANON PRINTER….DELL KEYBOARD….HP MONITOR….MISC CABLES AND CONNECTORS……NEW BATHROOM MIRROR…..760-2409

FS…HAMMER MILL FOR CRACKING WHOLE CORN…220 VOLT ELECTRIC WITH FUNNEL BIN AND AUGAR….READY TO USE….763-1474

FS…2 BOXES OF FISH LURES AND HOOKS……WHITE, ELECTRIC PORTABLE SINGER SEWING MACHINE…$95…..SMALL, OSHKOSH KIDS WINTER COAT WITH HOOD…..MISC LOTIONS AND JEWELRY…762-5085