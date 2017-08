TUESDAY AUG. 8, 2017

GA…OLDER TV…32″…WORKS GOOD…COME AND GET IT…762-2929

LOST…BLACK AND PINK BACK PACK…BETWEEN MEADOWS AND DOWNTOWN….PLEASE RETURN….308-464-0070

HB…PHILLIP–MONDAY…..STEVE JR–TUES…SPENCER–THURS…FROM JOHN

HB…ANNA…FROM THE FAMILY

FS…1995 POWERSTROKE V8 F350 TURBO DIESEL PICKUP…DUALS…EXHAUST STACK…2 WD…NEEDS MINOR WORK…ASKING $5000…..763-1975

LOST…DASHOUND/ WEINER DOG…RED COLOR WITH LONG HAIR AND RED COLLAR…$100 REWARD…MISSING FROM AREA AROUND BOWER/SHANKLAND FIELD…..760-5654

LF….LICENSE PLATES….AUTO AND MOTORCYCLE….402-670-1769

FS…MISC KIDS CHAPTER BOOKS….CALL FOR INFO…762-7678

FS…1993 CHEV 3/4 TON 4X4 PICKUP…6.5 V8 DIESEL…$3000…1988 PONTIAC FIERO…$2500……2010 DODGE AVENGER…$2500…96K MILES….2005 DODGE RAM 1500 DAYTONA…$13,000….3 FORD EXPEDITION’S…$1500 FOR ALL 3…..760-6089

HB…PHILLIP….STEVE…SPENCER…FROM ANITA

LF…4 TICKETS TO NEB VS WISCONSIN OCT. 7….760-5157

LF…TALL WOOD GUN CABINET…WITH GLASS FRONT…LOCKING DOOR…760-0908

FS…2 SETS OF GOLF CLUBS…FOR A TALLER PERSON….762-8062

FS…1998 DODGE STRATUS…$300 OBO…RUNS BUT NEEDS WORK….760-4793

FS…1997 AND 2000 CROWN VICTORIA CARS…BOTH RUN…SOME MINOR DAMAGE…HAVE CLEAR TITLES…$600 FOR THE PAIR…760-1396 OR SEE AT 630 CONESTOGA–HOMESTEAD EDITION

LOST…SCHNAUSER MALE DOG….AREA OF COUNTRYSIDE….BOISE…AREA..1400-1600 BLOCK….760-3672

FS…2005 PT CRUISER CONVERTABLE…17′ TIRES…TURBO MOTOR…HEATED LEATHER SEATS…LEATHER TOP…RUNS GOOD…ASKING $3000…760-1396

FS…NICE 36″ HEAVY DUTY STORM DOOR…COMPLETE..WITH SCREEN AND GLASS…CHEAP…..SEE AT 1640 EMERSON…762-3395

FS…14′ DUAL AXLE TRAILER…308-631-1551