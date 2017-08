TUESDAY AUG. 15, 2017



SENIOR CENTER WILL HOST BREAKFAST AUG. 19-20…7-10 AM EACH DAY…AT SENIOR CENTER…ALL ARE WELCOME.

FS…FULL SIZE BEDROOM SET WITH MATT..SPRINGS…HEADBOARD…VANITY AND 4 DRAWER DRESSER…$50 FOR THE SET……GLIDER ROCKER WITH FOOTREST…$10…..TELEPHONE STAND…$5…..760-1122

LOST…FEMALE…BROWN/TAN CHIHUAHUA…FROM MEADOWS…NO COLLAR…REWARD OFFERED…PLEASE CALL IF FOUND….760-5639

FS…FRESH FARM FRYING CHICKENS…FARM FRESH EGGS…760-1101 RICHARD

FS…4-13.6 X 16.1 KNOBBY TIRES…EARTH MOVER TIRES….4 PICKUP ROCK POINTS….ANTIQUE WISCONSIN CRANK ENGINE….308-250-4254

FS…MOWER/MOTORCYCLE LIFT…..AIR COMPRESSOR….$150 EACH…..MTD RIDING MOWER…38″ CUT….$400….762-4411…760-4552

LF…LICENSE PLATES….MOTORCYCLE OR AUTO….OLD SPORTS CARDS…..402-670-1769

FS…GRILL OFF AN 87 RANGER…$35…..SET OF HEAVY DUTY CAR RAMPS…$35….LIKE NEW HITCH AND RECEIVER…$95…..760-0076

BRUCE FURNITURE…BACK TO SCHOOL MATTRESS/BED SALE

TOMMY PLEASE CALL JOHN….763-1245

ECLIPSE EVENTS AT ST MATTHEWS….KETTLE CORN…SAT AND SUNDAY…FOLLOWING ECLIPSE SANDWICHES AT THE CHRUCH….PANCAKE B-FAST…SAT..SUN….HAMBERGER/HOT DOG FEED…3 PM SAT AND SUN PROGRAM BY NSAA’S GARY CARTER…CALL 762-1965 FOR INFO

FS…EPIPHONE ELECT. GUITAR…$70…..2 MOUNTAIN BIKES…$25 EACH…ALL READY TO USE….760-4455

LF…34″ STORM DOOR……MISC BRICKS…NEED LOTS…..308-458-7410

LF…4 TICKETS TO NU VS WISCONSIN…OCT 7…..760-5157

FS…ANTIQUE DIAMOND WEDDING RING SET…NICE CONDITION….760-4353