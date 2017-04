TUESDAY APRIL 4, 2017



LF….LICENSE PLATES…AUTO AND MOTORCYCLE…402-670-1769

FS…LONG, HIGH BACK COUCH…$30…760-3627

FS…MEDIUM SIZE CROCK POT…WHITE…$8……2 1/2 CUP COFFEE MAKER BURGANDY COLOR…NEW…$10……..SET OF 4 FROSTED DINNER WARE…INCLUDES…PLATES…CUPS..BOWLS…ETC..$20……LARGE STEEL SQUARE TOOL BOX…$10…..BOY SCOUT BACK PACK AND FRAME WITH CANTEEN AND MESS KIT…..$30….762-3816

HB…MARGIE

FS…MISC BOXES OF COOKBOOKS…SOME DIET COOKBOOKS….VARIOUS OTHERS…SOME OLDER….$5 PER BOX……760-8055

4 FAMILY GARAGE SALE…..SATURDAY 8 – 3 …912 EMERSON…LOTS OF FURNITURE…POOL TABLE…BABY ITEMS…CAMPING EQUIPMENT…CLOTHES…TOYS….LOTS OF MISC….IN THE LARGE GARAGE IN BACK

FS…PS II….$100…..GA…FEMALE POMERIANIAN….LF…TRAILER HOME…$500 OR LESS…..760-1182

INDOOR GARAGE…119 W 3RD…NEXT TO MASONIC TEMPLE….HAVE A TABLETOP STEREO WITH TT…DUAL CASS…AM/FM….CORDLESS DRILL….NICE WIND UP CLOCK….NEW ITEMS ALL THE TIME…OPEN AFTERNOONS FROM 1:30 – 5 :30 PM

FS…2-GLASS TOP MATCHING END TABLES WITH LAMPS…$40 FOR BOTH……NICE WOOD BURNING STOVE WITH AX…SLEDGE AND 4 SEDGES….$100…..OLDER ANTIQUE WHEEL BARROW…$10….629-1516

FS…BREAKFAST NOOK STYLE TABLE WITH 2 STOOLS…$50…NICE CEILING FAN…$15….NICE GLASS CANISTER SET…$5….WOOD CALENDER…$5….MISC PICTURE FRAMES….2 MT. BIKES…$5 EACH…NEED WORK….LARGE PAVERS…12 X 16…$5 EACH OR BEST OFFER…SMALLER PAVERS…8 X 8…$2.50 EACH…….2 SHOWER STOOLS….1- FOR INSIDE…1-INSIDE AND OUTSIDE….CALL FOR INFO….760-2929….SEE AT 521 W. 3RD

GA…MISC CEMENT BUILDING BLOCKS…..760-1959