TUESDAY APRIL 30, 2019

FS…FEMALE ENGLISH BULLDOG….NOT FIXED….. 308-520-1697

LF…LICENSE PLATES….AUTO AND MOTORCYCLE….402-670-1769

FS…APPROX 12 GUNNY SACKS…$5 OR BEST OFFER……FS…TANKLESS WATER HEATER…NEVER USED…WITH NAT GAS VALVES…$50…760-0424

FS…4-GOODYEAR WRANGLER TIRES…P235-75-R15…$100….3 -TIRES 195-60-R15 ON FORD RIMS…$60….760-4950

HB…TOM…FROM GRANDPA ANGELO

HA….RHONDA AND CASEY–21ST FROM TAMI……HI TO SONJA IN OHIO

HB…BY LOLA

FS…SET OF TEXAS LONGHORNS MOUNTED ON WOOD BLOCK…22″ EACH…40+” LONG….BLACK AND WHITE …$25 …762-3816

HB…VAUGHN…FROM EVERYONE AT PERRIN’S

HB…LOIS–91ST….AMY–MONDAY

FS…2005 FORD FOCUS ZX…HATCHBACK…107K MILES…24K MILES ON MOTOR….$4500…LOCATED IN BRIDGEPORT…..308-883-0203

FS…ANTIQUE 3 DRAWER WOODEN DRESSER ON WHEELS…$250….BOOK SHELF…$40….TALL BOOK SHELF..$75…..6-STEEL FENCE POSTS…$20 FOR ALL……..762-5930

ROGER PLEASE CALL BACK…760-0424

LF…TAPE OR CD OF THE SONG “LA BAMBA”…WITH LYRICS…762-2072

LF…”FLO-BEE”….VACCUM HAIR CLIPPER……760-1396