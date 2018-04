TUESDAY APRIL 24, 2018

LF….LICENSE PLATES….AUTO AND MOTORCYCLE…OLD SPORTS CARDS….402-670-1769

HB…TOM

FS…DODGE PICKUP BOX TRAILER WITH SLIDE IN CAMPER…$150…CALL 763-8968

LF…GAS, KITCHEN STOVE IN GOOD CONDITION….760-1298

BEREAN CHURCH….LADIES EVENT… SAT. APRIL 28…SIMLCAST….REG AT 8 AM OR CALL 762-2250….PRISSILLA BIBLE STUDY…9 TO 3:30…$25 PER PERSON WITH LUNCH…CHURCH AT 16TH AND EMERSON

FS…2 TWIN BEDS WITH FRAME…BOX SPIRNGS AND MATT…$20-$25…4 DRAWER METAL FILE CABINET…$20……GOOD HIGH CHAIR…$15….HOME STEREO…WITH TT…AM/FM..CASS…CD AND WILL RECORD…$50….605-890-2368-IN ALLIANCE

FS…AIR COMPRESSOR….$100…..MENS DIAMOND RING…$300….JIG FOR TABLE SAW…$50……1989 CHEV SUBURBAN/VAN SHOP MANUALS…$50….1982 JEEP SHOP MANUAL…..1981-82 KAWASKI KZ 1000/1100 MANUAL…..ANTIQUE DOOR WITH OVAL GLASS…$300… CALL FOR INFO……762-4411…760-4552

HB…JJ

FOUND….LITTLE GIRLS SANDAL IN K-MART PARKING LOT…CALL 762-4583