TUESDAY APRIL 16, 2019

LF…..CHIHUAHUA….MALE OR FEMALE……760-5155

LF….THIN, VW TIRES…..NEED TO HOLD AIR….760-1396

LF….XBOX 360 GAMES….WOULD LIKE THE “FABLE SERIES” GAMES OR ANY OTHERS…..308-629-1270…SEE AT 612 GRAND AVE

FS…DRAGON BOX FOR HOME TV USE…NEED HOME INTERNET TO MAKE IT WORK…ASKING $250……..FS…SMALL DOGGIE STEP TO GET UP ON THINGS….$25…..762-3709

PILLARS FOR THE PARK….GARAGE SALE…APRIL 27TH…8-2 AT MASONIC TEMPLE……AHS BAND STUDENTS WILL ALSO BE HOLDING A BAKE SALE….DROP DONATIONS AT 1243 GRAND…..NO CLOTHING PLEASE….CONTACT TAMI FOR INFO…CHECK PILLARS FOR THE PARK FACEBOOK

LF….QUEEN BED FRAME….760-4353 OR 760-8840

FS…ANTIQUE WOOD DRESSER…3 DRAWERS ON WHEELS…$300…..BOOK SHELF…$40……6 STEEL FENCE POSTS…$20 FOR ALL….762-5930

FS…1988 CHEV 2500 PICKUP…2 WD…

BRUCE FURNITURE….NEBRASKAN’S HELPING NEBRASKA…NOW TIL APRIL 30…10% WILL GO TO FLOOD RELIEF…18 MONTHS FINANCING AVAILABLE….WATCH FOR FLYERS