TUESDAY APRIL 10, 2018

LF…OLD VW VANS OR TRUCKS FROM 50’S–60’S…CONDITION NOT IMPORTANT….FINDERS FEE OFFERED…620-910-7257

PILLARS FOR PARK…CAKE WALK….SAT…8-MIDNIGHT….ALLIANCE EAGLES….MUSIC PROVIDED BY KIMMINS CREEK…..BAR OPEN….SNACKS PROVIDED….DROP OFF CAKES DURING THE DAY IF YOU LIKE….CALL 762-4644 FOR TICKETS….$5

LF…LICENSE PLATES…CAR OR MOTORCYCLE….OLD SPORTS CARDS…..402-670-1769

FS…AIR COMPRESSOR…$100….MENS DIAMOND RING…$300….JIG FOR A TABLE SAW…$50…..1989 SURBURBAN/PICKUP SHOP MANUALS…$50….1982 JEEP MANUAL…..1981-82 KAWASAKI KZ 1000 MOTORCYCLE MANUAL…..BNSF COLLECTIBLE PLATES…$30….762-4411….760-4552

FS…GRILL FOR AN 87 RANGER…GOOD SHAPE…$30…….CREEPER FOR WORKING UNDER CARS…$20….760-0076

FS…JOHN DEERE ZERO TURN Z657 RIDING MOWER…54″ CUT…138 HOURS…..FS…SIDE BY SIDE IHK SCOUT UTV…670 MILES…WITH DUMP BOX…4WD….CALL FOR INFO….219-252-9128 IN ALLIANCE

LF…BLUE HEELER DOG….MALE OR FEMALE….760-5155

FS…SET OF BATHROOM RUGS….NEW IN PACKAGE…DUSTY BLUE COLOR. 20 X 60″…20 X 34″…2 PIECE TANK SET AND LID COVER….COST $180 NEW….WILL TAKE $60 FOR THE SET…….762-4290

FS…2- GLASS AND BRASS END TABLES…..FLOOR LAMP…..STEREO SPEAKERS……..GIVEAWAY TV AND STAND……308-778-7518

FS….SEWING MACHINE…$40….615 MISSISSIPPI–ALLIANCE

LF…ANYONE GOING TO ALBANY NY, THAT COULD TAKE A PALLETT…APPROX 1000 LBS……LF…SMALL CALLER ID…..PLASTIC MILK CRATES…..BABY MONITOR WITH VIDEO……LF…HELP ON FLYING A DRONE….FS…LOTS OF MISC CAR PARTS FOR A RAT ROD…..760-1396

LF…SMALL SQUARE HAY BALES….PREFER PRAIRIE HAY….760-4039