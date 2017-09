THURSDAY SEPT. 28, 2017

FS…1998 CHEV. CAVALIER CONVERTIBLE…RUNS GOOD…762-2072

MULTI FAMILY GARAGE SALE…8:30-4 FRI…..SAT. 8-3…1453 COUNTRYSIDE….HOUSEHOLD ITEMS…LOTS OF MENS CLOTHES…SHOES..TOOLS…EXERCISE EQUIP…ANTIQUES…VINTAGE ITEMS

GARAGE SALE…..SAT ONLY… 9-5….ALLEY BEHIND PRESBITARIAN CHURCH…CASH ONLY….PROM DRESSES…MISC. ITEMS

FS…4-5 METAL TONKA TOYS…DUMP TRUCKS…SEE AT 1012 PLATTE OR CALL 760-8470

FS…2007 FREIGHTLINER CLASSIC….REMAN. ENGINE…IS LOCATED IN NORTH PLATTE…307-761-0776 CALL FOR INFO

FS…HITCH AND RECEIVER…$95……GOOD WORKING RIDING MOWER WITH RECENT OVERHAUL….$300…..LF…2-SNOW TIRES…275 R 14″… 760-0076

FS…DODGE MOTORHOME FOR PARTS…$300….SEE AT SUNSET MOTEL RV PARK… LOT #8…..FS…OLD ARMY COT….$20……763-8968

FS…GLASS TOP ALMOND COLOR KITCHEN STOVE…WORKS GOOD…$150……2004 CHEV MALIBU…145K MILES…RUNS GOOD…760-8418

ST AGNES CHILLI FEED….RAFFLE ON OCT. 20TH…TICKETS $50 INCLUDES TICKET TO CHILLI SUPPER….LOTS OF NICE PRIZES….CALL FOR TICKETS…760-4864 OR ST AGNES

FS…NICE 1959 CHEV. IMPALA DIECAST MODEL 1/18TH SCALE WITH CASE…$35……LIGHTNING MCQUEEN LIGHT UP CAR…GOOD FOR DESK LAMP OR NIGHTLIGHT…$15……1970 PLYMOUTH GTX METAL SIGN…$15……JOHN WAYNE METAL SIGN …$15….760-9311

FS…MOWER/MOTORCYCLE LIFT……38″ MTD RIDING MOWER….AIR COMPRESSOR……MENS DIAMOND RING……5 HP, 12″ DELTA WOOD PLANER WITH STAND…$250….DELTA JOINTING JIG FOR TABLE SAW…$50…..762-4411…760-4552

